Bakan Bayraktar'dan Erzincan İliç'ten videolu paylaşım: Müdahale çalışmaları sürüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X (Twitter) hesabından Erzincan İliç'deki müdahale çalışmalarına ilişkin video paylaştı. Bayraktar, "Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Erzincan İliç'de meydana gelen maden faciasına yönelik son durumu aktardı. X hesabından bölgedeki çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaşan Bayraktar, "Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarımız hızla devam ediyor. pic.twitter.com/8TA6GJSdV0— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 22, 2024