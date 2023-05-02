Bakan Bilgin: 7500 TL üstü maaş alan emeklilere kademeli artış yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara 2. bölge Milletvekili adayı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve emekli maaşlarına zam yapılması yönündeki soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, şunları söyledi:

"Son hazırlıklarımızdan biri de 7500 liranın üzerinde alan alan emeklilere ilişkin kademeli zamdı. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız. Bu düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde ayrıntılı bir çalışma yaptık. Prim ödeme prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara devlet sizin de bir geliriniz olsun diye bir maaş bağlamış. Biz 7500 TL yapınca onlar da o rakama çıktı. Ama dediğiniz gibi 6-7 bin TL maaş alanlarla ilgili farklılaştırmış bir yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuzda yapacağız. Temmuzda zaten bir düzenleme yapmamız gerekiyor o konuyu da onun içerisinde yapacağız. İntibak deyince teknik olarak bizim anladığımız şu. Bazıları sigorta primi ödeyenler bir tarihte ödemelerini durdurmuş ve sistem dışına çıkmışlar. Onlar şu anda sisteme dönmek istiyor. Onlardan şöyle bir talep var. Yeniden dönelim bizim intibakımızı yapın ama durdurduğumuz güne göre yapın. Bu doğru değil tabii ki. Biz durduğumuz günün değil güncellenmiş fiyatlarla intibaklarını gerçekleştiririz. Prime dayalı bir emeklilik düzeni olması lazım. Dolayısıyla prim ödemeden emeklilik sistemini sürdürmek mümkün değil ama intibak yolu açık tabi güncellenmiş fiyatlarla olursa."

"Tek tip sigortalık mümkün mü? "sorusuna ise Bakan Bilgin şöyle konuştu:

"Maliye ile ilgili kayıtlardan sosyal sigortalar sistemine girmek mümkün değil. O maliyeyle ilgili vergiyle ilgili düzenleme. Biz prim gününe esas olacak şeyin çalışma hayatıyla ilgili bir kaydının olması. Sigorta sistemine müracaatın olması. Öyle bir kayıt varsa o tarihte çalıştıklarını gösteren bir belgeleri varsa o bizim için önemlidir. Onunla bize müracaat ettikleri takdirde bütün geriye doğru yapabiliriz işlemi. Ama ellerinde öyle bir belge yoksa iş akdini gösteren bir belge yoksa onu gerçekleştirmemiz beklenemez. Çok farklı zamanlarda çok farklı iş statülerinde işe girenler var. Düşünün şu anda Türkiye'de istihdam edilen insanların sayısı 31 milyonu aştı. 31 milyon insan içerisinden geriye doğru baktığınız zaman sistem içinde farklı uygulamalar da var onların hepsinin tek tipleştirilmesi mümkün değil. Ama kapsamlı bir reformla bunlar arasında eş güdüm sağlayarak prim farklılıklarını da standardize ederek bu yapılabilir ama bu kapsamlı bir reformla mümkün."

Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesi belli meslek gruplarına dönük bir şeydi. Biz bunu genişlettik. Birçok meslek grubunu kattık. Bazı askeri rütbeleri kattık, uzman çavuşlar, avukatlar vs. Bir de herkese 600 ek puan verdik hiç göstergesi olmayan personel vardı onları da ek 600 puan vererek işe başladık. Fakat orada bir eksik kaldı onu tamamlayamadık. O da şu birinci dereceye gelebilen herkesin 3600'e sahip olması gerekir. Onu yetiştiremedik onu da yetiştireceğiz inşallah" dedi.

Taşeronların bütün detaylarını çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin, "Asıl işte taşeron çalıştırılamaz. Direğe çıkan adam enerji yapıyor onun yerine taşeron olmaz, yerin altında taşeron olmaz. Bunu kesin bir kurala bağlayan yeni bir düzenlemeyi hazırladık dosyasız hazırdı ama deprem bize süre kaybettirdi meclisin çalışmamasından dolayı oraya son gün de geçici işçileri yetiştirebildik ve o sorunu çözdük" diye konuştu.

Bakan Bilgin, "Bazıları başvurmuştur ama hak edişi yok, şartları tutmuyor. Öyle durumda olan yaklaşık yüzde 7 gibi bir rakam var. Böyle olunca da sonradan onu geri almak vs" dedi.

"Hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor"

"Asgari ücret ne kadar olur?" sorusuna Bakan Bilgin şu yanıtı verdi:

"Biz orada bir kaç şeye bakıyoruz. Türkiye'de şu anda enflasyon düşüyor ama fiyatlar düşmüyor. Fiyat artış hızının düşmesi enflasyon. Ama fiyatlar yüksek. Bu fiyatların ücretler üzerindeki olumsuz etkisini kırmak için elimizde iki tane demokratik sistemin iki kurumu var. Birisi toplu sözleşmeler, diğeri de asgari ücret. Asgari ücretin özelliği şu en alt düzeydeki daha aşağı ücret olmaz. Demokratik sosyal hukuk devleti böyle bir kural koymuş ve biz de bunu yaklaşık 60 yıldır uyguluyoruz. Biz burada tarihsel olarak büyük bir adım attık. Birçok şey yaptık. Saymaya kalksam bazen ben bile unutuyorum. O kadar çok şey yaptık ki bir kısmını unuttum. Şunu muhakkak vurgulamak isterim. Bu tarihi bir olay çünkü. Bunu hep şöyle anlatıyorum. Rahmetli Ecevit çalışma hayatının ilk çalışma bakanıdır. Ne iş yapmıştır çok unutulmaz bir çalışma bakanıdır. Neden toplu sözleşme düzenini ilk uygulayan çalışma bakanı olduğu için. Onunla ilgili yönetmelikleri prosedürleri falan. Onun içindir ki Başbakan hastaneye yattığı zaman Zonguldak'tan işçiler geldiler elbiseleri ile hem tabutunun başında daha sonra hem hastanede önünde saygı duruşunda bulundular. Sonra Ecevit başbakan oldu hükümet programına koydu ama yapamadı. Neydi o asgari ücreti vergi dışı bırakamadı ki bunu kimse bırakamadı. Bunu biz gerçekleştirdik 1,5 yıl önce. Bu çalışma hayatında gerçekten devrim niteliğinde bir olaydır. Biz öğrencilik günlerimizde çok eylemli bir dönemde öğrenci oldum. Bir grup arkadaşımızla fabrika o dönem fabrika ama şu an baktığımızda küçük bir atölyeymiş. Onun duvarına asgari ücretten vergi alınması diye yazı yazdık. Şablonumuz vardı götürüp yazı yazdık onun altına sağ tarafına da bozkurt logosu yaptık. Milliyetçi işçi sendikaları vardı onun adına yapıyorduk.

Kimin yaptığı belli olsun diye 3 arkadaşla yaptık bunu. Bunu oraya yazarken bunu kaldırmak benim çalışma bakanlığıma nasip olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlılığıyla bu meseleyi çözelim. İşçilerin asgari ücretinden devlet para almasın kararıyla yapıldı bu, yoksa yapılamazdı. Bunun yaklaşık maliyeti 90 milyar TL. Sadece onunla kalmadı bütün ücretlilerin asgari ücret düzeyinden vergi alınmadığı bir uygulama gerçekleştirdik. Biz Ocak ayında asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptığımızda Mustafa Kartoğlu beyle de bir telefon konuşması yaptım, medyada durum nasıl diye birkaç arkadaşımla Mustafa Bey'den farklı başka gazetelerle de konuştuk ve 8 bin 500 TL yaptık. Hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor. Geçen yıl da temmuzda düzenleme yapmıştık."

"Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?" sorusuna Bakan Bilgin şu yanıtı verdi:

"Şimdi rakamla ilgili bir şey söylemeyeyim. Orada fiyat artışlarını fiyatların genel seviyesini ve ücretlerin reel alım gücünü ölçen parametrelerimiz var ona göre değerlendiriyoruz."

"Ev hanımları emekli olmak için sigortaya müracaat etmeli"

Ev hanımlarının emekli olması için sigortaya müracaat etmeleri gerektiğini kaydeden Bakan Bilgin, "Gönüllü olarak kendileri başvurduğu takdirde onların primlerinin büyük bir bölümünü devlet karşılayacak. Dolayısıyla ev hanımları evde çocuklarla da uğraşırken emeklilik hakkı elde etsinler istiyoruz. Bu modern toplumda emeklilik hakkı sadece işverene bağlı olarak değil gönüllü olarak da kazanılabilecek bir haktır. Onun için Türk devleti bunu göze almıştır ve o farkı devlet ödeyecek" dedi.

Bakan Bilgin, "Ben kamuoyuna yansımayan olağanüstü bir karşılığı olduğunu düşünüyorum yaptıklarımızın. Özellikle medyayı kast ediyorum. Bir gün yürüyorum bir motosikletli kasklı bir adam durdu yanımda. Eşimle birlikte yürüyordum. Durdu yanımda 'Abi sen çalışma bakanı mısın' dedi. 'Benziyor muyum' dedim, 'Benziyorsun' dedi. Benim dedim. Bu EYT ne zaman çıkar dedi?. Önümüzdeki hafta açıklanır dedim dua etti, gitti. Size gelmeden önce 3 fabrikaya gittim, işçilerle buluştum. İnanın insan her halde ancak mutluluğu böyle hisseder. Gittiğimiz bir fabrika yaklaşık 300 kişilik bir fabrikaydı. Togg ile gittik. Onun yanında resim çektiler. Sürpriz bir şeyle karşılaştım o fabrika Togg'a parça üretiyormuş. O işçilerin emeği var bindiğimiz araçta, çok mutlu oldum. Bütününü gördüler. O 300 kişinin içerisinde EYT'li var mı diye sorduğumda hem emekli olmuş hem çalışan kişiler vardı" dedi.