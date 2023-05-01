Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli aylıklarında 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin düzenleme yapılacağını söyledi.
Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili yeniden bir düzenleme yapacaklarını belirterek, "Ne kadar reel kayba uğramıştır asgari ücretliler onu hesap ederek Temmuzda yeniden düzenleyeceğiz. Kamu çalışanlarına yılbaşında enflasyon farkı ve yaklaşık yüzde 14 bir refah payı verdik. Şimdi Temmuzda yeniden onu düzenleyeceğiz. Bu aynı zamanda emeklileri de kapsayan bir şey." diye konuştu.
Emekli aylıklarına yeniden düzenleme
TRT Haber'e konuşan Bilgin, en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkarıldığını hatırlattı. Bakn Bilgin, emekli aylıklarında yeni bir düzenleme yapılacağını belirtti. Bilgin şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki günlerde yapacağımız düzenleme ile de 7 bin 500 TL'nin üzerinde aylık alan maaş alan aylıkları o düzeyde olan emeklilerin de tatmin edeceği bir düzenleme gerçekleştireceğiz."
Kamu işçisine zam görüşmeleri
Vedat Bilgin, kamu işçileri ile gerçekleşen toplu görüşmelerde de sona yaklaşıldığını açıkladı:
"Devlet olarak işçi ve işveren sendikalarının taleplerini birlikte müzakere ederek en uygun çözümü bulacağız. İşçilerimizin mutlu olacakları düzeyde gerçekleşeceğini şimdi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta müzakarereler neticelenir diye ümit ediyorum."