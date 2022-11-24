Bakan Bilgin açıkladı: EYT'li çalışana 5 puan formülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Star Haber'de önemli açıklamalar yaptı.

Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü kabine toplantısında açıklayacağını duyurdu.

Asgari ücrette yapılacak artışla ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" yanıtını verdi.

EYT'de prim puanı düzenlemesi yapılacak

Bakan Bilgin, milyonların beklediği düzenleme 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili ise prim puanı düzenlemesi yaplacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten, Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusu

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bakan Bilgin, "Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var." diyerek şunları kaydetti;

"Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir. İşveren EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak Hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Bakan Bilgin, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu topsantısı sonrası sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesine ilişkin soruları da yanıtladı.

Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personelleri kapsayan düzenlemenin son halininin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını söyledi.