  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Bakan Bilgin: EYT bu hafta açıklanacak
Takip Et

Bakan Bilgin: EYT bu hafta açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi.
Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak." yanıtını verdi.

İklim kriziyle mücadelede milli seferberlik gerekli

Türkiye Haberleri

İklim kriziyle mücadelede milli seferberlik gerekli
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye