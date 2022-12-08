Bakan Bilgin: EYT'de en kapsamlı düzenlemeyi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vadat Bilgin, bakanlığının bütçe görüşmeleri açıklamalarda bulundu. Bilgin, EYT düzenlemesinde merak edilen "yaş sınırı" konusunda bir açıklama yapmadı ancak düzenlemeyi bu ay bitmeden meclise getireceklerini söyledi.



Bakan Bilgin'in konuşmasından önemli satır başları:

Asgari ücret görüşmeleri

"Asgari ücret düzenlemesinde, enflasyon rakamları etkisiz hale getirdi. Daha önce yüzde 80'in üzerinde bir düzenleme yaptık. Yeni asgari ücret ile ilgili görüşmeler devam ediyor.



Geçtiğmiz ay Türkiye çapında yaptırdığımız beklenti araştırmasına göre kamuoyunun beklentisi 8 bin lirasının üzerinde işverenlerin beklentisi 7 bin liranını üzerinde çıktı. Kapsamlı bir açıklama yapıldı.

Çeşitli rakamlar ama benim burda telafuz etmem doğru olmaz.

Yüzde 60'ın üzerinde bir asgari ücretli ili çalışanın olduğu telafuz ediliyor, bu rakam doğru değil, oran yazde 38'dir.

Asgari ücretin üstteki ücretleri de düzenleyici olduğunu belirtmek isterim.

Sözleşmeli personelin kadroya alınması

Sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunda kamuda 32 tür sözleşmeli personel var. Bunları toplayıp bir disiplin altında toplayacağız. Hemen kadroya geçiyorlar.



Bunların içinde sağlık çalışanlarımız var, sanatçılarımız var. Yaklaşık 500 bine yaklayan bir sayı. Bu çalışmanın kanun yapıcısı Yüce Meclis'tir.

Sanayide istihdam projesi birçok yerde uygulamaya kondu. Sanayide iş gücünü yetiştirecek bir proje haline getiriyoruz.

Sendikaya karşı olan işverenleri teşhir etmiş olacağız. Sendikaya destek veren işverenlerin kapılarının önüne beyaz bayrak vererek onları teşviklerle ödüllendireceğiz.

Geçici işçilerin sorununu çözüyoruz. Şeker Çözülüyor, Demiryolu çözüyoruz.

EYT'yi gerçek boyutları ortaya çıkınca Meclis'te paylaşacağım

EYT meselesine olacak? Uzamasının sebebi herkesi dinlemek zorundayız. Biliyorsunuz odaları dinledik. İşveren diyor ki benim çalışanlarımın deneyimli çalışanları kaybetmek istemeyiz, bunu nasıl yapacağız? Bir takım teklifler geliyor.

O zamanlar dijital kayıtlar yok. Bütün bunları organize etmek istiyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.



Gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman Yüce Meclis'te bunu paylaşacağım. Burada temel kritlerler var. Bugün yaş şartı olmasaydı bir milyondan fazla kişi emekli olacaktı.

Çalışmalar bittikten sonra Türk kamuoyu ile paylaşacağım."