Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, yeni belirlenen asgari ücret çalışmalarıyla ilgili, "Ben bütün sendikalarla görüştüm. İşçi sendikaları başkanlarının taleplerini aldım. Bana gelen en önemli şey şu. Dediler ki, "siz, 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız." Çünkü bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz. O zaman sendikalar fonksiyonsuz hale gelirler. Bunu ilk defa söylüyorum. 8 binin çok üzerine çıkmayın dediler." diye konuştu.

Bakan Bilgin "İhtiyaç olursa geçen seneki gibi ara zam yapılabilir." açıklamasında bulundu.

EYT'de 1999'dan sonra işe girenlere kötü haber

Vedat Bilgin, beklenen EYT düzenlemesinin kapsamı ile ilgili ise, 1999'dan sonra işe girenlerin EYT düzenlemesinden faydalanamayacağını açıkladı. Bilgin, "EYT deyince 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olanlar. Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var. Birkaç istisnai durumlar var. Onların dışında en çok sorulan soru; prim gün sayım eksik, borçlanabilir miyim? 1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacaktır. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yurt dışında çalışanlar var. Olağanüstü bizim kurumlarımıza müracaat edenler var. Orada da benzer kafa karışıklıkları var. Onlar da 'prim gün sayılarımızı tamamlayalım, emekli olalım' diye kuyruklar oluşturuyor. Onlarda da aynı şey geçerli. EYT 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Aksi takdirde borçlanarak olmaz." diye konuştu.

Bakan Bilgin emekli maaşlarına yapılacak artışla ilgili ise oranların henüz ortaya çıkmadığını belirtti. En düşük emekli maaşı ne olabilir sorusuna yanıt veren Bilgin, tutarın oranların ortaya çıkmasından sonra hesaplanacağını söyledi.

Bakan Bilgin şunları söyledi:

"Bütün bu zamlar, oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşları primle ilişkilidir. Kimse prim ödemesin diye muhalefet söylüyor. Bu bağlantıyı ortadan kaldıran bir şey. Biz prim ödeyerek emekli maaşı alıyoruz. Asgari ücretle bunu birbirine karıştırmamak lazım. Prim ödemese de emekli maaşı verelim mantığı sürdürülebilir değil. En alttakilere seyyanen zam yapmak yöntemimizdir, yukarıdakilere enflasyon farkını dikkate alınan düzenleme yapılır.

Memur maaşlarına enflasyon üzerinde artış yapacağız

Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek. Biz tüm bunları değerlendirerek alım gücünü destekleyecek oranda karar vereceğiz. Bitmemiş tamamlanmamış çalışmayı önceden açıklamak doğru olmaz.

Kısmi emeklilik şartları aynen devam edecek

1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor, o günkü şartlarda emekli olacak. Kısmi emeklilik koşulları da aynen devam edecektir. O insanlarımız rahat olsun, onların programında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz.

İşverene sosyal güvenlik destek priminde indirim ve kredi desteği

EYT'lilerle ilgili sadece kamuya maliyeti konuşuluyordu. Proje yürüyor, bitmek üzere hissedilince işverenler endişeye kapıldı, odalar, işveren kuruluşları harekete geçti. TİSK yöneticileriyle görüştüm. Onları tek tek dinledim. Söyledikleri şu; nitelikli işçilerimiz var, yüksek ücretk alıyorlar. Bunların bizimle devam etmesini istiyoruz. Kıdem tazminatları alıp gitmeye kalkarlarsa yoğunlaşma olur dediler. İşverenler kıdem tazminatlarını vergiden belli miktarını vergiden düşüyorlar. Eğer işveren işçisine 'sen benim için önemlisin, değerlisin, kıdem tazminatını vereyim, çalışmaya devam et' derse, biz ona sosyal güvenlik desteği vereceğiz. Sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim yapacağız. Ayrıca bu konuda işverene kredi desteği verilecek. Hangi şartlarda emekli olacaklarsa o şartlarda haklara sahip olacaklar. Aylık bağlama oranlarında değişiklik olmayacak."