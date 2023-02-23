Bakan Bilgin'den depremzedelere nakdi ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, iş hayatıyla ilgili deprem bölgesinde alınan kararları hatırlattı. Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz. İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.