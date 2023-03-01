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Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Haber Merkezi
AA
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Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 395 oyla kabul edildi. Görüşmeler yaklaşık 4 saat sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen EYT’ye ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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