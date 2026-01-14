Bakan Bolat, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda Imomi, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen ve Filistin'ın Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Salim Abujaish'i ayrı ayrı kabul ettiğini bildirdi.

Bolat, yaptığı görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Fransa Büyükelçisi ile yaptığımız görüşmede; AB içerisindeki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Fransa ile artan ikili ticaretimiz ve yatırımlarımızı ele aldık. Şubat ayında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Türkiye–Fransa 8. Dönem JETCO Toplantısı başta, önümüzdeki dönemde ikili ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik iş birliği imkânlarını değerlendirdik. Görüşmede, AB Gümrük Birliği çerçevesinde ticaret ve yatırım ilişkilerimiz açısından önem taşıyan güncel konuları da istişare ettik.

Tacikistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Imomi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ise, 18 Şubat tarihinde Duşanbe’de yapılacak Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 13. Dönem Toplantısı’nın, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere sağlayacağı katkıları ele aldık. Ayrıca; Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticari ilişkilerimizi derinleştirecek çalışmalar ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk.

"Ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye devam edeceğiz"

Gana Büyükelçisi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Afrika kıtasında önemli bir ticaret ortağımız olan Gana ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu ele aldık ve 2026 yılı çalışma programımızı gözden geçirdik. Ayrıca iki ülke iş insanları açısından büyük önem arz eden hukuki altyapının tamamlanması ile sivil havacılık, tarım, sanayi bölgeleri ve bankacılık başta olmak üzere iş birliği alanlarını istişare ettik.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Sayın Abujaish ile yaptığımız görüşmede ise, 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz Türkiye–Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi Toplantısında mutabık kalınan kararların hayata geçirilmesi ve tesis edilen iş birliği mekanizmalarındaki ilerlemelerden duyulan memnuniyeti paylaştık.

Türkiye olarak, hem Avrupa’daki stratejik ortaklarımızla, hem de kardeş ülkelerimizle ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye olarak, çok yönlü dış politikamız çerçevesinde; Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeye ve kardeş Filistin halkının haklı davalarında, yanlarında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”