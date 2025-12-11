Bakan Bolat ile CHP'li vekiller arasında akaryakıt kaçakçılığı tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifleri görüşüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri arasında akaryakıt kaçakçılığı yapan bir firmaya antrepo verildiği iddiasıyla tartışma yaşandı.

Bakan Bolat, CHP milletvekillerinin iddialarına ilişkin, "Belediyelerdeki iddialara cevap verirsiniz. Veli Ağbaba Bey kendinizi bizimle karıştırmayın. Sen kendini bizimle karıştırma. Veli Ağbaba'nın şecerisi de belli, bizim şecerimiz de belli" ifadelerini kullandı.

Başarır, Bolat'ı istifaya davet etti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise kendilerinin ev sahibi olduğunu söyleyerek, kaçakçıya antrepo veren bir bakanın, bakanlık makamında oturamayacağını söyledi. Başarır, Bolat'ı istifaya davet etti.

Ağbaba ise kaçakçılık yapan şirketin 2020-2021 döneminde 42 milyar liralık kaçak akaryakıt işi yaptığını ve devletin 18 milyar lira zarara uğradığını belirtti. Ağbaba, ismi geçen şirkete 2023 yılında antrepo verildiğini iddia etti.

AK Parti Milletvekli Muhammet Emin Akbaşoğlu ise söz alarak Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'CHP, iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir' sözlerini hatırlatarak CHP'nin her türlü hırsızlık ve yolsuzluktan arınmasını istedi.