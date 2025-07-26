Bakan Bolat: KAAN'ın ihracatı milli üretimin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın tezahürüdür

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milli muharip uçak KAAN'ın ihracat sahasında da tarih yazdığını belirterek, "Bu kutlu gelişme, yerli ve milli üretim irademizin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın açık bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 48 KAAN satışı için Endonezya ile imzalanan sözleşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

"Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Milletin imanla yoğrulmuş azminin devlet aklıyla birleştiğini vurgulayan Bolat, "Milli Muharip Uçağımız KAAN, yalnızca semalarımızda değil, ihracat sahasında da tarih yazmıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayii ihracatı olarak kayda geçen bu kutlu gelişme, yerli ve milli üretim irademizin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın açık bir tezahürüdür. Bakanlık olarak bizler de bu topraklarda filizlenen her milli eserin dünya pazarlarında hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.