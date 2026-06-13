Bakan Bolat: Kadın girişimcilerin ihracata katkısı 62 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın yönetici ve girişimcilerin ihracata katkısının her geçen yıl arttığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği (USİKAD) tarafından düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda, kadın girişimciliğinin, üretimin, ihracatın ve Türkiye ekonomisinin geleceğini değerlendirdiklerini ifade etti.

Kadınların üretimde, ticarette ve ihracatta üstlendikleri güçlü rolün, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun en önemli dinamiklerinden olmayı sürdürdüğünü belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün kadın girişimcilerimiz ve iş insanlarımızın katkısıyla gerçekleşen ihracat hacmi 62 milyar doların üzerine çıkarken kadın yönetici ve girişimcilerimizin ihracata sağladığı katkı her geçen yıl daha da güçlenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak kadın girişimcilerimizi desteklemeye, ihracatta daha güçlü şekilde yer almalarını sağlamaya ve iş dünyasında fırsat eşitliğini geliştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Finansmandan ihracat desteklerine, eğitimden dijitalleşmeye, kooperatifçilikten e-ihracata kadar geniş bir alanda kadınlarımızın ekonomik hayattaki varlığını güçlendirecek politikalarımızı sürdürüyoruz."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine kadınlarla birlikte yürümeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Güçlü Türkiye hedefine ulaşırken kadın girişimcilerin azmi, emeği ve başarısının en önemli dinamiklerden olacağını vurgulayan Bolat, toplantının Türkiye, iş dünyası ve kadın girişimciler için hayırlı olmasını diledi.