Bakan Bolat: Yeni seçimde de yüzde 50'den aşağı almayacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin bu mücadelesi karşısında sürekli felaket tellallığı veya kriz edebiyatı yaparak Türkiye’yi aşağı doğru çekmeye çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Burada gayret daha güzel hizmetler yapmak, daha fazla eserler ve halkı memnun etmek olsa ’Buyurun, beraber ülkemize hizmet edeceğiz’ diyeceğiz. Ama bakıyoruz ki aldıkları belediyelerde şunu görüyoruz; beceriksizlik, hizmetsizlik, mükemmel hizmetlerin geriye gitmesi ve kadrolaşma, eş, dost, yakın, ahbap yerleştirme. Bu tür şeyi hep birlikte görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne katıldı. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere de sabır diledi.

"Hiçbir yere gitmiyoruz"

AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ve Kadın Kolları’nı çalışmaları dolayısıyla tebrik ve teşekkür eden Bakan Bolat, "Bu bir nöbet, bayrak değişimi. Hepimiz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bizde daha önce MKYK üyesiydik, sonra bıraktık. Tekrar görev verildi, tekrar geldik. O yüzden AK Parti saflarında, Cumhur İttifakı saflarında ülkemize, şehrimize ve halkımıza daha fazla hizmet etmek için bu görevleri yapıyoruz. Yoksa makam için koltuk sevdası için değil. Çünkü görevler ağır sorumluluklardır. Görev sorumluluğu vardır. Başkanlık, üyelik sorumluluğu vardır. Hepimiz birer neferiz. Şu anda aktif görevde olmasak da neferiz, aktif görevde olsak da neferiz. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır ülkemize hizmet eden AK Parti saflarında ülkemiz için, halkımız için, İslam alemi için mücadele ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin de değerli ittifakıyla beraber Cumhur İttifakı olarak bu ülke için mücadele ediyoruz daha iyi noktalara taşıyalım diye" dedi.

"Kriz edebiyatı yaparak Türkiye’yi aşağı doğru çekmeye çalışan bir muhalefetle de karşı karşıyayız"

Bakan Bolat, konuşmasına şöyle devam etti:

"22 yıl önce Türkiye neredeydi, nerelere geldi. Elhamdülillah eğitimde, sağlıkta, adalette, savunmada, sanayide, tarımda, ticarette, hizmetlerde, ihracatta, enerjide, her alanda Türkiye’miz katbekat yükseldi, katbekat ileri düzeylere geldik. Bu açıdan Sakarya’da gördüğüm bu enerji, coşku, heyecan dolu tablo beni çok mutlu etti. Gittiğim il kongreleri ya da gençlik kongresi, kadın kongresinde hep bu enerjiyi, coşkuyu gördüm. Bu da bizi motive ediyor daha fazla çalışmak, daha fazla hizmet etmek için. Gelecek adına ümitlerimiz daha fazla artıyor. Çünkü AK Parti ve Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize, halkımıza daha fazla hizmet için yarış içinde. Daha fazla üretmek, halkımızın daha fazla refahını artırmak, yaşam kalitesini yükseltmenin mücadelesi içindeyiz ama Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin bu mücadelesi karşısında sürekli felaket tellallığı ya da kriz edebiyatı yaparak Türkiye’yi aşağı doğru çekmeye çalışan bir muhalefetle de karşı karşıyayız. Burada gayret daha güzel hizmetler yapmak, daha fazla eserler ve halkı memnun etmek olsa ’Buyurun, beraber ülkemize hizmet ederiz’ diyeceğiz. Ama bakıyoruz ki, aldıkları belediyelerde şunu görüyoruz; beceriksizlik, hizmetsizlik, mükemmel hizmetlerin geriye gitmesi ve kadrolaşma, eş, dost, yakın, ahbap yerleştirme. Bu tür şeyi hep birlikte görüyoruz."

"Cumhur İttifakı kadrolarının devam etmesine Rabbim’in izniyle destek vereceklerdir"

2024 yerel seçimlerine değinen Bakan Bolat, "Son belediye seçimleri iyi ile kötünün, üretim ile bozmanın, çalışkanlık ile tembelliğin, kabiliyetli, becerikli olmak ile beceriksizliğin farkının görülmesine de vesile oluyor. Şer gördüğümüzden inşallah hayır çıkacak ve aziz, necip halkımız, milletimiz çalışanların, bu ülkede taş üstüne taş koyanların zaten kıymetini bugüne kadar hep bildi. 2028 genel seçimlerinde ve başkanlık seçimlerinde, 2029 belediye seçimlerinde inşallah Cumhur İttifakı kadrolarının devam etmesine Rabbim’in izniyle destek vereceklerdir. Bu yarışta en büyük gücümüz tabii ki gerçekten bir dünya lideri vasıflarına sahip olan ve gittiğim her yerde şahitlik ettiğim üzere dünya lideri Cumhurbaşkanımızın varlığı, başarısı. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

"Safları sıklaştıracağız"

Türkiye’de 22 yıldır üst üste iktidarda olan başka bir parti olmadığına dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bunun bir gurur tablosu olduğunu söyledi. Bakan Bolat, "Sosyal medyadaki isimsiz hesaplarla, çakma hesaplarla sürekli iftira, sürekli felaket tellallığı, sürekli kriz edebiyatı yapanlara halkımız itibar etmiyor. Etmiş olsaydı 17 seçim üst üste 22 yıl bir AK Parti iktidarını, bir Cumhur İttifakı kadrolarını iktidarda tutmazdı. Demek ki halkımız çalışkan, güven veren, halkıyla iç içe olan, hizmetlerle, eserlerle, şehirlerimize, ülkemize değer katan, çağ atlattıran kadroları her hal ve şartta destekliyor. Biz kendimize bakacağız, saflarımızı sıklaştıracağız. Bu minvalde dayanışmamızı artıracağız. Eski, yeni demeden kadim kadrolar bugün görev yapan kadrolar diye saflarımızı birleştireceğiz. Önceki dönemlerde görev yapan büyüklerimizin tecrübe ve bilgi birikiminden istifade edeceğiz. Şu anda görev yapan kadrolar da daha fazla enerji ve aksiyonla çalışarak, bu bayrağı inşallah daha yukarılara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Yeni seçimde de yüzde 50’den aşağı almayacağız"

Kongrelerdeki coşkulu atmosferin bakanları motive ve teşvik ettiğini belirten Bolat, "Cumhurbaşkanımız hedefi koydu. Yeni seçimde de yüzde 50’den aşağı almayacağız. Bunun için canla başla çalışacağız. Umudun, geleceğin, icraatın adı AK Parti. Bu sloganlar boşa söylenen, laf ebeliği değil. Bunlar gerçek ifadeler. 22 yılın başarısının sembolleridir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların toplumda, siyasette ve sosyal hayatta daha fazla rol almaları ve ülkeye daha fazla katkıda bulunmaları için büyük reformlar yaptığını ifade eden Bolat, "Ak kadınlar, bu 22 yılın başarısında en büyük rolü oynadı. Allah sizlerden razı olsun. Meclis’te, toplumda, rektörlerden subaylara, öğretmenlerden akademisyenlere, medya mensuplarına kadar her alanda kadınlar öne çıktı. Tabii kadınların heyecanı, coşkusu ve tutkuyla davaya bağlılığı, gerçekten inandıkları, ülkesine, çocuklarına, ailesine hizmet ettiğini gördükleri için AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıktılar. O da her zaman kadınların hakkını, hukukunu gözetti, yaptığı fedakarlığı her zaman takdirle andı" dedi.

"Kadınların iş gücüne katılım oranı arttı"

2002’de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranının 2023’te yüzde 36’ya yükseldiğini aktaran Bolat, "2028 plan hedefimiz de yüzde 40’a yükselmesi" dedi. Bolat, hem Türkiye hem de Sakarya’ya yapılan yatırımlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Sakarya’da Cumhur İttifakı olarak yüzde 60’ları göreceğimize inanıyorum"

Sakarya’nın Cumhur İttifakı’na her zaman destek verdiğini dile getiren Bolat, "Bu coşku ve heyecanı görünce umutlanıyoruz. İnşallah Sakarya’da Cumhur İttifakı olarak yüzde 60’ları göreceğimize inanıyorum. Her zamanda yüzde 60’lar civarında oldu" dedi.

"2024’de yüzde 3.2 büyümeyi başardık"

Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini aktaran Bolat, konuşmasına şöyle devam etti:

"22 yılda yıllık ortalama yüzde 5.4 ekonomimiz, üretimimiz büyüdü. Geçen yılda yüzde 3.2 büyüdük. Çok büyük felaketler yaşadık. Deprem, salgın, covid. Kuzeyimizde çok büyük bir mini dünya savaşı, güneyimizde İsrail’in vahşi katliamları. Suriye’deki iç savaş, Irak’taki sıkıntılar vardı. Allah’a şükür Irak, İran, Suriye buralar artık düzeliyor. Gazze’de geçici de olsa şimdilik bir ateşkes sağlandı. Oraların yeniden imarı da söz konusu olacak. Bombaların patladığı, şehirlerimizde maalesef vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin şehit olduğu günler, yıllar geride kaldı. Ordumuz, polisimiz teröristleri Türkiye topraklarından söktü, attı. Şehirlerimiz huzurlu ve yaşanabilir şehirler hale geldi. Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyinde de teröristlere aman vermiyoruz. 2016 yılı öncesine kadar bunlar söz konusuydu. Darbe teşebbüsleri vardı. Hepsi geride kaldı. Cumhurbaşkanımızın güçlü yönetimi, dirayetli yönetimi, Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki üstünlüğü ve getirdiği reformlarla huzur içinde yaşıyoruz. Dünyada büyük bir salgın oldu. Salgın Türkiye’de en az kayıpla geçirildi elhamdülillah. Büyük ülkeler bile adeta tarumar oldu ama biz salgını en az kayıpla atlattık. Rusya-Ukrayna savaşa tutuldu. Enerjide, gıdada büyük bir arz sorunu, fiyat patlaması oldu. Yüksek enflasyon dünya ekonomilerini kırdı geçirdi. Allah’a çok şükür Cumhurbaşkanımızın idaresinde halkımız için sabit gelirliler için hep enflasyonun üzerinde ücret artışları verildi ve üretim aksamadı. 2021’de yüzde 11’in üzerinde, 2022’de yüzde 5.5, 2023’de yüzde 5.1, 2024’de de yüzde 3.2 büyümeyi başardık. Benim konum, bizim konumuz ihracatımız artmaya hep devam etti, hiç gerilemedi. 375 milyar dolar mallar ve hizmetlerde ihracat yaptık geçen sene. Dış ticaret açığımızı 24 milyar dolar azaltıp, 82 milyar dolara düşürdük. Cari işlemler açığımızı 55 buçuk milyar dolardan 10 milyar doların altına düşürdük. Gelecek daha iyi olacak."

"Deprem felaketi olmamış olsaydı bu 2.6 trilyon lira emekliyi rahatlatacaktı"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Bolat, "Allah hepsine rahmet eylesin. Topraklarımızın yüzde 13’ü, nüfusumuzun yüzde 14’ü büyük zarar gördü. Onlara kaderlerine bırakmadık. 2 yılda 2.6 trilyon lira bütçe harcaması yapılarak, 75 milyar dolardan bahsediyorum. Deprem bölgelerini inşa ve ihya faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Şurada aşağı yukarı 1 yılımız kaldı. Deprem felaketi olmamış olsaydı bu 75 milyar dolar, 2.6 trilyon lira emekliyi rahatlatacaktı, işçimizi, memurumuzu, çiftçimizi, esnafımızı, KOBİ’leri daha iyi imkanlara taşımak mümkün olacaktı. Bu yıl sonuna kadar deprem harcamalarının büyük bir bölümü tamamlanmış olacak. Gelecek yıl inşallah bütçede deprem harcamaları için bir tahsisat çok az olacağından bütçedeki imkanlar, daha fazla emeklilerimiz, çiftçilerimiz, işçilerimiz, memur ve esnafımız için harcanması mümkün olacak. Onun için bu fedakarlığın, bu dayanışma ve sabrın sonu inşallah selamet olacak. Biz çalışmaya, üretmeye, hep birlikte devam edeceğiz. Kadınlarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle, emeklilerimizle hep birlikte güçlü Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.