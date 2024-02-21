Bakan Bolat'ın acı günü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve iş adamı Hayri Bolat'ın babaları Şevki Bolat vefat etti. Şevki Bolat, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın ahirete irtihal eden muhterem babası Şevki Bolat'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.