Bakan Bolat'tan İsrail'le ticaretin durdurulmasına ilişkin: Vicdani bir hareketin öncüsü olduk

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, etkinlikteki konuşmasında, DEİK'in Türkiye'nin ihracat misyonunun öncülüğünü yapan lokomotiflerden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'yi dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasına yükseltmek için gece gündüz kamu ve özel teşebbüs birlikte çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin ihracat verileri ve hedefleri hakkında bilgi veren Bolat, "Bu yıl 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı ile Türkiye'mize toplamda 377 milyar dolar ihracat ve döviz geliri kazandırmak hedefimizdir. Geçen yıl 255,5 milyar dolar mal ve 101 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 356,5 milyar dolar ihracat ve döviz geliri kazandırmıştık. Yıl sonunda bu rakamı yakalayacağımıza ve yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tamdır. Zaten bu yılın ilk 5 aylık verileri bu tahminimizi güçlendirmekte." yorumunu yaptı.

"Liderimiz güçlü, dirayetli ve vizyoner; müteşebbisimiz azimli, çalışkan, üretici ve dışa açık; hükümetimiz kararlı, çalışkan ve reformcu; kurumlarımız tecrübelidir" diyen Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya ticareti geçen yıl yüzde 1,2 düşüş, dünya ihracatı yüzde 5 düşüş ve dünya üretimi 3,2 ile durgun bir seyir kaydederken, Türkiye ekonomisi ise 2023’te yıllık yüzde 4,5 reel büyüme, son 14 çeyrektir kesintisiz büyüme başarısı gösterdi. Türkiye artık 1 trilyon 118 milyar dolarlık üretimi ile dünyanın 17'nci büyük ekonomisidir. Satınalma gücü paritesi temelinde 11'inci büyük ekonomi olmayı başardık. 2024'ün ilk dört ayını 2023 yılının aynı dönemi ile mukayese ettiğimizde, Türkiye'nin mal ihracatının yüzde 2,7 artarak 83 milyar dolara yükseldiğini görmekteyiz. Mayıs ayı sonunda müjdeli yeni rekor haberlerini paylaşmak arzusundayız."

"Dün 1 milyar 677 milyon dolarlık mal ihracatı elde ettik"

Bakan Bolat, Türk mal ve hizmetlerinin kalite ve marka güçleri ile kıtaları aştığına işaret ederek, geçen yıl 240’tan fazla ülke ve gümrük bölgesine ihracat yapan Türkiye'nin, bu ülkelerin 70'inde tarihin en yüksek ihracat seviyelerini yakaladığını bildirdi.

2023 yılında, firmaların, 49 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi başardığını aktaran Bolat, "Diğer taraftan ihracat, Türkiye’nin her köşesine yayıldı, bugün 1 milyar dolar ihracatı olan il sayımız 30’a yükseldi, ihracatçı sayımız 140 bine ulaştı." dedi.



Avrupa dışında, pazar çeşitlendirmesinin önemine inanarak yeni ihracat stratejileri ortaya koyduklarını aktaran Bolat, şu bilgileri verdi:

"Bu sayede Afrika’ya 16 milyar dolar, Amerika Kıtası'na 22 milyar dolar ve Asya pazarına 65 milyar dolar yıllık ihracat rakamlarına ulaştık. Hedefimiz, günümüzde iş günü olarak günlük ortalama 1 milyar dolara ulaştığımız mal ihracatını Türkiye Yüzyılı vizyonunda günlük 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarabilmektir, dün 1 milyar 677 milyon dolarlık mal ihracatı elde ettik."

Bakan Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının, 1972 yılından bu yana 136 farklı ülkede 12 bin 200 civarında proje üstlendiğini, bu projelerin toplam değerinin 507 milyar doları aştığını söyledi.

Bakanlık bünyesinde ihracatçılar için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bolat, bakanlık bütçesinin yüzde 60'ını ihracatçıya destek olarak kullandıklarını anlattı.

İkili, çok taraflı ve bölgesel ilişkilerde Türkiye'nin ilişkilerinin güçlendirilmesi adına STK'lerle birlikte çalıştıklarına dikkati çeken Bolat, "Ticaret Bakanlığımız, TOBB ve odalarımız, DEİK ve İş Konseyleri ailesi, TİM ve İhracatçı Birlikleri ailesi, STK'larımız hep birlikte güçlü bir Türkiye Milli Takımıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"23 serbest ticaret anlaşması ve 4 tercihli ticaret anlaşmamız yürürlükte"

Bolat, "Bugün itibarıyla 23 Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve 4 Tercihli Ticaret Anlaşmamız (TTA) yürürlükte. Son bir yılda Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Azerbaycan ile imzaladığımız anlaşmalar ve protokoller yürürlüğe girmiştir. Ukrayna ile STA'mız onaylanma aşamasında. Körfez İşbirliği Konseyi ve İngiltere ile hizmetler sektöründeki STA müzakerelerimiz başlatılmıştır." diye konuştu.

Tüm dünya ile ilişkiler ağını genişletmek ve güçlendirmek için çalıştıklarını bildiren Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararı almasına da değindi. Bolat, ​​​"Türkiye'nin yaktığı bu işaret fişeği dünyada bir ilk oldu. Ardından Belçika, İspanya, İrlanda, Norveç gibi ülkeler de Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldılar. Biz bu politikayı izlerken ve bu kararları alırken Filistin Devleti ile de istişare ve koordinasyon içinde davrandık. Bu noktada dünya kamuoyunda, başta ABD ve Batılı ülkelerde gerek öğrenciler, gerek kamuoyu büyük bir vicdani hareketle İsrail'in saldırıları ve katliamı karşısında büyük bir ses verdi ve Türkiye olarak hem insani hem vicdani bir hareketin öncüsü olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, konuşmasının sonunda DEİK Genel Kurulu'nun hayırlı olması temennisinde bulundu.