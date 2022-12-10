Bakan Çavuşoğlu: Cezayir’deki Türk firmalarının sayısı 1400’ü geçti

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile "Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) Toplantısı" sonrası ortak basın toplantısında konuştu. Mevkidaşı Lamamra ile Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu 1. Toplantısı’nı başarıyla tamamladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, her iki taraftan heyetlere, yaptıkları çalışmalar ve sunumlar için teşekkürlerini iletti. Çavuşoğlu, iki ülke arasında mayısta Ankara'da yapılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantısı’nda alınan kararların takibini yaptıklarını aktararak, ticaret, tarım, balıkçılık, sanayi, enerji, denizcilik, askeri, savunma sanayi, kültür, eğitim alanlarındaki işbirliği imkanlarını ele aldıklarını dile getirdi.

İkili ticarette, geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artışın olduğunu ve bu yıl 5 milyar doları aşacaklarına inandıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için her türlü adım atmaya devam edeceklerini, Ziraat Bankası'nın Cezayir’de açılmasının bu hedefe katkıları olacağını ifade etti. Çavuşoğlu, Cezayir'in, tarım alanında çok önemli fırsatlar sunduğunu, gıda güvenliğinin önem kazandığı bir dönemde iki ülkenin yapacağı işbirliğinin tüm bölge için yararlı olacağını kaydederek, "Sanayi ve yatırımı konuştuk, Cezayir’deki Türk firmalarının sayısı 1400’ü geçti, toplam yatırım miktarı da 5 milyar doları aştı. Sadece ticaretimizi değil buradaki yatırımlarımızı da 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için beraber çalışıyoruz" diye konuştu. Dünyada enerji krizlerinin yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin doğal gaz ticareti, madencilik ve ortak arama faaliyeti gibi farklı boyutları olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, ulaştırma, deniz taşımacılığı ve ortak gemi üretimi konularında mevkidaşıyla değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyerek, "Aralık başında Türkiye-Cezayir arasındaki haftalık uçuş sayısının 55'e çıkması da halklarımızın daha fazla kendi arasındaki temasının artmasını sağlayacaktır" dedi.