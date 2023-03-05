Bakan Çavuşoğlu: Karadeniz tahıl anlaşmasının yenilenmesi için çaba gösteriyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın ablukası altında olan limanlardan tahıl ihraç etmesini sağlayan BM destekli girişimi genişletmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Geçen Temmuz ayında Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılık ettiği Karadeniz Tahıl Girişimi, Ukrayna'nın üç limanından tahıl ihraç edilmesine olanak sağlamıştı.

Anlaşma Kasım ayında uzatıldı, ancak yeni bir uzatma kararı alınmadığı takdirde 18 Mart'ta sona erecek.

Çavuşoğlu, Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Karadeniz tahıl anlaşmasının sorunsuz bir şekilde uygulanması ve daha da uzatılması için çok çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, uzatma çabalarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştüğünü belirtti.

Rusya ise geçtiğimiz Çarşamba yaptığı bir açıklamada, Karadeniz tahıl anlaşmasını ancak kendi tarım üreticilerinin çıkarları dikkate alınırsa uzatmayı kabul edeceğini söyledi.