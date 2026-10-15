Sel felaketinde son durum! Bakan Çiftçi kayıp sayısını açıkladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli yağış ve sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Çiftçi, İstanbul ve Kocaeli'de toplam 6 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda İstanbul başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya valiliklerinin sahadaki müdahaleleri anbean yönettiği kaydedildi.

İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi aranıyor

Bakan Çiftçi, yürütülen arama faaliyetleri ve tahliyelere ilişkin şu verileri aktardı:

"Toplamda 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi aranıyor. Arama ve kurtarma ekiplerimiz 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir. Sapanca Feyziye Mahallesi'nde dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bina yıkılmış olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır."

Uyarı verilen iller genelinde 12 bin 372 ihbar alındığını, bunların 9 bin 755'inin İstanbul'dan geldiğini belirten Çiftçi, doğrulanan 7 bin 456 olaya ekiplerin hızla müdahale ettiğini kaydetti. Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşların tahliyesinin tamamlandığını bildiren Çiftçi, İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 kişinin kurtarıldığını, barınma talebinde bulunanların kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini bildirdi.

58 bini aşkın personel sahada teyakkuzda

Saha operasyonlarına ilişkin bilgiler de veren Çiftçi, İstanbul'da 46 bin 597 personelin, ülke genelinde ise 58 bini aşkın personelin görev yaptığını aktardı. Sahaya 1000 AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini ve vatandaşlara 9 bin 185 adet gıda malzemesi ulaştırıldığını ifade eden Çiftçi, ekiplerin 24 saat teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

"Akıntılardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamalıdır"

Vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulunan Bakan Çiftçi, hayati kuralları şöyle sıraladı:

"Sel tehlikesi ile karşılaşıldığında sakin olunmalı, dere yatakları vakit kaybetmeden terk edilmelidir. Sel suları ve akıntılardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamalıdır. Araç kullanan vatandaşlarımız suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemeli, sel sularının bulunduğu güzergâhlardan ilerlemeye çalışmamalıdır. Suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalıdır."

Güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen konutlara dönülmemesi gerektiğini hatırlatan Çiftçi, içme suyundan emin olunmayan durumlarda ambalajlı suların tercih edilmesi çağrısında bulunarak çalışmaların yarın da İstanbul'da sahada takip edileceğini duyurdu.