Bakan Çiftçi duyurdu: JASAT, 30 yıllık cinayeti aydınlattı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, JASAT ekiplerinin uzun süredir kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayetini aydınlattığını duyurdu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin’in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi.

Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahallî tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi.

Görüşmelerde ise resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı. Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz, Z.B.’nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti" ifadelerine yer verdi.

Şüphelinin yapılan operasyonla yakalandığını belirten Çiftçi, "Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz, Z.B.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.