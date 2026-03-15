Bakan Çiftçi: Haramı ticaret sayanlara asla fırsat vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık'ta düzenlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı İftar Programı'na katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, ramazanın, kalplerin yumuşadığı, gönüllerin arındığı, merhametin ve paylaşmanın yeryüzüne yayıldığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Bugünlerin, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabulüne vesile olan kutlu bir zaman dilimine denk geldiğini belirten Çiftçi, "İnşallah, yarın Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Rabb'im bizleri o mübarek gecenin feyzinden nasiplenen, affına mazhar olan, gönlünü arındıran şanslı kullarından eylesin. Kadir Gecesi'nin bereketi, hanelerimize huzur, milletimize dirlik, vatanımıza esenlik getirsin." dedi.

Bakan Çiftçi, denizlerin, kıyıların, limanların, Türkiye'nin mavi ufku ve bereket kapısı olduğunu ifade etti.

Denizlerin güvenliğinin, yalnızca bir sınır güvenliği meselesi olmadığını vurgulayan Çiftçi, "Ekonomimizin, ticaretimizin, çevremizin, insan hayatının ve milli irademizin korunmasıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, deniz yetki alanlarımızda bu büyük sorumluluğu yüksek bir disiplinle, sarsılmaz görev şuuruyla yerine getiriyor." diye konuştu.

Çiftçi, Türkiye'nin bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük hedeflere yürüyen, ufkunu büyüten, iddiasını yükselten bir ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu da bu iddianın en net göstergesidir. Bu vizyon güçlü devlet, güçlü millet, güçlü gelecek iradesidir. Savunmada caydırıcılık, ekonomide direnç, teknolojide atılım, kamu düzeninde kararlılık ve toplumsal huzurda süreklilik demektir. İçişleri Bakanlığı olarak Emniyetimizle, Jandarmamızla, Sahil Güvenliğimizle bu vizyonun güvenlik ayağını en sağlam şekilde taşımaya devam edeceğiz.

Rotamız bellidir, Türkiye Yüzyılı'nı, huzurun yüzyılı yapmak. Hedefimiz nettir, milletimizin güvenliği, çocuklarımızın yarınları. O yüzden her türlü suç ve suçluyla mücadelede irademiz sarsılmazdır. Asayişi bozanlarla, organize suç şebekeleriyle, kaçakçılık ağlarıyla, insan tacirleriyle, terörün uzantılarıyla hukuk içinde, kararlılıkla, kesintisiz şekilde mücadele edeceğiz. Suçu kaynağında önleyecek, riskleri ortaya çıkmadan bertaraf edeceğiz."

"Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Çiftçi, güvenliğin bir bütün olduğunu, karanın da denizinin de aynı iradenin parçası olduğunu ifade ederek, "Bu mücadelenin en kritik başlıklarından biri de uyuşturucuyla olan mücadelemizdir. Uyuşturucu, bir zehir ticareti olmanın ötesinde, gençliğimizi hedef alan sinsi bir tuzaktır. Ailelerimizi yıpratan, toplumun direncini düşüren, suç örgütlerini besleyen bir tehdittir. Gençlerimizin umutlarını karartanlara, haramı ticaret sayanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz. Zira Türkiye’nin gençliği, Türkiye’nin istikbalidir. Bu istikbali korumak, mukaddes bir vazifedir." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede sahil hattının ve deniz trafiğinin öneminin büyük olduğunu söyleyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliğimizin, kamu düzenimizin ve insan hayatının korunmasının temel başlıklarından biridir. Ülkemiz, mazluma merhametiyle sahip çıkarken göçmen kaçakçılığını kazanca çeviren organize yapılara karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu mücadelenin Mavi Vatan'daki en önemli gücüdür. Denizlerde yürütülen keşif, gözetleme ve müdahalelerle hem kaçakçı şebekelerine darbe vurulmakta hem de tehlikeye düşen insanların hayatı korunmaktadır.

Bu kararlılık sürecek, göçmen kaçakçılarına asla geçit verilmeyecektir. Kaçakçılık rotaları, deniz yoluyla yapılan sevkiyatlar, kıyı bölgelerinde kurulmaya çalışılan karanlık ağlar, sizlerin dikkatli gözü ve hızlı müdahalesiyle bertaraf edilecektir. Denizlerde yürütülen kontrol ve operasyonel kabiliyet, sadece yakalama sayılarıyla ölçülen bir başarı değildir. Bu, aynı zamanda caydırıcılıktır, suçun önünü kesmektir ve milletimizin huzurunu büyütmektir. Sahil Güvenlik Teşkilatımız, denizdeki narkotik mücadelemiz başta olmak üzere arama-kurtarmadan düzensiz göçle mücadeleye, deniz emniyetinden çevre güvenliğine kadar çok geniş bir sahada en büyük stratejik gücümüzdür. İnşallah, bu gücü daha da tahkim edeceğiz."

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de programda konuşma yaptı.