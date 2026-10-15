Bakan Çiftçi: İstanbul’da mahsur kalan 2 bin 727 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) İstanbul ve ülke genelinde meydana gelen sağanak, su baskını ve sel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, "Ülkemizin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve olumsuz hava şartlarına yönelik çalışmalarımızı ilk andan itibaren aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş, İstanbul’da yağış miktarı yer yer metrekareye 272,2 kilogram seviyesine kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış ve fırtına neticesinde İstanbul ilimizde 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"6 bin 728 vakaya ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiştir"

İstanbul’da 8 binden fazla ihbarın geldiğini söyleyen Bakan Çiftçi, "Çalışmalarımız, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda valiliklerimiz ve ilgili tüm kamu kurumlarımızın katılımıyla hassasiyetle yönetilmektedir. Merkezde AFAD Başkanımız, sahada ise başta İstanbul, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere görevlendirilen genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız, ekiplerimizin koordinasyonunu bizzat yerinde sağlamaktadır. Uyarı verilen illerimizde toplam 9 bin 588 ihbar alınmış olup, bu ihbarların 8 bin 815’i İstanbul’dan gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız sağ salim tahliye edilmiştir"

İstanbul'da mahsur kalan 2 binden fazla kişinin kurtarıldığını açıklayan Bakan Çiftçi, "Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir. Ayazağa’da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı duyan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir" diye konuştu.

"4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır"

Tüm birimlerin koordineli bir şekilde hazır bulunduğunu dile getiren Bakan Çiftçi, "İstanbul’da halen 8 bin 597’si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel, 2 bin 288 araç ve 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Ülke genelinde ise toplam 55 bin 560 personelimiz, 6 bin 574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya illerimizden destek ekip ve ekipmanlar sevk edilmiştir. Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır" dedi.

"İstanbul’da 2, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde eğitim-öğretime bugün bir gün süreyle ara verilmiştir"

İstanbul ve çevre illerinde okulların tatil edildiğini duyuran Bakan Çiftçi, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre bugün itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilogram seviyelerine ulaşması beklenmektedir. Bu kapsamda muhtemel riskleri asgari seviyeye indirgemek amacıyla İstanbul’da 2, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde eğitim-öğretime bugün bir gün süreyle ara verilmiştir. Sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza ise mesaj ile bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.