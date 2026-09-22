Bakan Çiftçi: Manisa’da yaşanan elim olay sonrası provokatif paylaşımlara karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz



Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Provokasyonlara izin vermeyeceğiz. Manisa’da yaşanan elim hadisenin ardından bu acıyı istismar eden kötü niyetli ve provokatif paylaşımlara karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın 7/24 esasına göre yürüttüğü yapay zekâ destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında saldırı içerikli paylaşımda bulunan 6 yurt içi hesap tespit edilerek, ilgili il birimi, Asayiş Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımıza, provokatif ve dezenformatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 11’i yurt içi, 1’i yurt dışı olmak üzere 12 hesap ise ilgili il birimi, Güvenlik Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımıza gönderildi. Böylece konuya ilişkin 17’si yurt içi, 1’i yurt dışı olmak üzere toplam 18 hesap tespit edildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzle koordinasyon sağlanarak, 47 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Ayrıca Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplanmaya yönelik çağrı içeren paylaşım tespit edilerek, ilgili il birimleri ve Güvenlik Daire Başkanlığımız bilgilendirildi. Milletimizin acısını istismar ederek huzurumuzu bozmaya çalışan kötü niyetli girişimlere, provokasyona ve dezenformasyona müsaade etmeyeceğiz. Siber vatanda da karanlık ellere geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.