Bakan Çiftçi: NATO Zirvesi için üç katmanlı güvenlik kalkanı oluşturduk

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Üs bölgesi ile ilgili yetkililerden detaylı bilgiler alan Bakan Çiftçi, incelemelerinin ardından kahraman askerlerle birlikte yemek yedi. Ziyaret sonrasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, üs bölgesinin stratejik önemine dikkat çekti.

Zirvin Tepe'nin konumuna ve üstlendiği kritik role değinen Bakan Çiftçi, "Burası stratejik bir üs bölgesi; İran sınırına 7,5 kilometre, Irak sınırına ise 28 kilometre uzaklıktayız. Kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın ve güvenlik korucularımızın burada nöbet tutması sayesinde bizler şehirlerimizde huzur içinde yaşayabiliyor, günlük hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Bunun en büyük güvencesi burada görev yapan kahraman güvenlik güçleridir. Bu vesileyle, bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş olan bütün Mehmetçiklerimizi, jandarmamızı, polislerimizi ve güvenlik korucularımızı rahmetle yâd ediyor; kahraman gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

"NATO Zirvesi için üç katmanlı güvenlik kalkanı oluşturduk"

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi için alınan geniş güvenlik önlemlerine ve bu önlemlerde sınır bölgelerinin üstlendiği role değinen Bakan Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malumlarınız olduğu üzere birkaç gün önce, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Bu zirve için üç katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller birinci katmanı, civarındaki iller ile liman şehirlerimiz ikinci güvenlik bölgesini, sınır illerimiz ise üçüncü katmanı oluşturuyordu. Şu anda bulunduğumuz mevki de bu üçüncü katmanı teşkil eden sınır bölgelerimizden biridir.

Jandarmamızın burada gerçekleştirdiği kahramanca görevler neticesinde, Ankara'daki NATO Zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu nedenle görev yapan tüm jandarma personelimize, askerlerimize, polislerimize ve güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor; Allah ayaklarına taş değdirmesin diye dua ediyorum."

"Sınır bölgelerinde artık terörist takibi yapılmıyor"

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının altını çizen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu bölge, aynı zamanda 'Terörsüz Türkiye' uygulamamızın temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada etkin görevi sayesinde, eskiden olduğu gibi buralarda terörist takibi yapılmıyor. Bugün Şemdinli özelinde sınır bölgelerimizde artık daha çok asayiş olayları gözetleniyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi hayata geçmiştir ve kararlılıkla devam ederek başarıya ulaşacaktır. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Bugünkü ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Burada görev yapan bütün personelimize üstün başarılar diliyor, devletimizi ve milletimizi Cenab-ı Hakk'ın payidar kılmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.