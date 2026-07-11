Bakan Çiftçi: Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki tedbirler hakkında konuşan Çiftçi, bunun son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'de bir önceki NATO Zirvesi'nin 2004 yılında İstanbul'da düzenlendiğini hatırlatan Çiftçi, “Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı” dedi.

Tedbirlerin bir ay öncesinde başladığını, son 72 saatte zirveye ulaştığını belirten Çiftçi, "'Abartıldı' diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık" dedi.

Çiftçi, aksi bir durumda tedbir alınmamasının eleştirileceğini vurgulayarak "Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık. Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personeller. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi" diye konuştu.

Polisler için İstanbul'da lojman alınacak

Bakan Çiftçi, polislerle ilgili de yeni bir duyuru yaptı.

İstanbul'da hayat şartlarının diğer illere göre daha pahalı olduğunu ifade eden Çiftçi, “'İstanbul'da lojman alımına gidelim, polislerimize tahsil edelim' dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz, lojman alacağız.” dedi.

Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Çiftçi, "Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak" diye konuştu.

Uyuşturucu operasyonları: 'Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz'

İçişleri Bakanı Çiftçi, açıklamalarında uyuşturucuyla mücadeleye geniş yer ayırdı.

Kullanımın ağırlıklı olarak haplara kaydığını, bu sene ele geçirilenlerin sayısının 80 milyona yaklaştığını belirten Çiftçi, "Adet olarak söylüyorum. Bu arzın kesilmesini engellenmesini istiyoruz. Operasyonumuz bunlara yönelik. Uyuşturucuya yönelik 660 bin operasyon düzenledik. Bataklığı kurutacağız. Beka meselesi uyuşturucu ile mücadele. Uyuşturucu terör örgütlerinin finansmanını sağlıyor, geleceğimizi karartıyor. Biz bu konu ile kararlıyız. Üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz. Ailelerde de bu konuda destek istiyoruz. Hap ucuz ve erişimi kolay diye talep çok. Aileler çocuklarını kontrol etsin takip etsin, kimlerle arkadaşlık ediyorlar" ifadesini kullandı.

Çiftçi, operasyonlara ilişkin de şöyle konuştu:

"Toplumun her kesimine yönelik operasyon oluyor. Bunların içinde ünlüler de var. Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz. Cezaevlerinde bulunanların üçte biri uyuşturucudan dolayı. 854 bin kişi gözaltına alındı. Bu önemli göz ardı edilemeyecek bir mesele. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz."