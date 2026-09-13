Bakan Çiftçi talimat verdi: 81 ilde okul çevrelerinde asayiş, narkotik ve trafik denetimleri artırılıyor

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde uygulanacak asayiş ve güvenlik tedbirleri belirlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Bakan Çiftçi’nin talimatıyla 81 ilde Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri sahaya indi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik ettik. Okullarımızı risk durumlarına göre değerlendiriyor; okul kolluk görevlilerimizi, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerimizi ve devriye ekiplerimizi ihtiyaca göre hassasiyetle görevlendiriyoruz."

EVLATLARIMIZ İÇİN SAHADAYIZ



Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık: Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada! Anlık denetimlerle daha güvenli bir eğitim ortamı tesis ediyoruz.



81 ilimizde 31… pic.twitter.com/mw8JupViQ2 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 13, 2026

Alınan tedbirler kapsamında eğitim-öğretim yılı boyunca okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak, öncelikli okullarda güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılacak, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında okul önleri ve çevrelerinde denetimlere ağırlık verilecek.

Trafik ve servis denetimleri de artırılırken, İŞKUR aracılığıyla TYP kapsamında tahsis edilen 31 bin Okul Bahçe Görevlisi okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak

Eğitim-öğretim yılı boyunca okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak, öncelikli olarak belirlenen okullarda güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılacak.

Güvenlik kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik denetimler de artırılacak. Okul yönetimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyon etkin şekilde sürdürülecek.

Okul çevrelerinde bulunan internet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılar ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimler ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde artırılacak.

Okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabilecek şahıslara yönelik gerekli kontroller gerçekleştirilirken, mahalle sakinlerinden gelen gözlem ve ihbarlar da değerlendirilerek ihtiyaç duyulan ilave güvenlik tedbirleri alınacak.

Okul çevrelerinde narkotik denetimlerine ağırlık verilecek

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında ilgili kurumların katılımıyla Güvenlik Tedbirleri Toplantıları gerçekleştirilecek. Başta Narkotimler olmak üzere ilgili kolluk birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.

Alkol, sigara ve tütün mamulleri ile kesici, delici ve yaralayıcı unsurların okul çevrelerinde bulundurulması ve satışının önlenmesine yönelik denetimler de eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülecek.

Öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve siber güvenlik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Okul çevrelerinde trafik ve servis denetimleri yoğunlaştırılacak

Trafik güvenliği kapsamında ise Bakan Çiftçi’nin talimatıyla 81 ilde Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri sahaya indi. Bu çerçevede, okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak ve yayalara ilk geçiş hakkına ilişkin kontroller gerçekleştirilecek.

Trafik işaret ve levhaları ile diğer fiziki tedbirler kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

Öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşımlarının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca yoğunlaştırılacak.

Okullarda alınacak tedbirler kapsamında ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından duyurulan 7 basamaklı güvenlik modeli uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 31 bin Okul Bahçe Görevlisi kontenjanı tahsis edildi.

Okul Bahçe Görevlilerinin görevlendirmeleri, okulların öncelik dereceleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.