Bakan Çiftçi: Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm ekiplerimizle sahadayız

Bayramın Türkiye için taşıdığı manevi anlama vurgu yapan Çiftçi, yolculukların sadece bir yer değişikliği değil, birer kavuşma hikayesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor. Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır.

Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız.