Bakan Çiftçi, Yıldırım'ın oğlunun düğününe katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "22, 23. ve 24. dönem AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Murat Yıldırım'ın oğlu Abdülhamit ile Feride Berra'nın Çorum'daki düğün merasimine katıldım. Cenabıhak, bu güzel evlatlarımızın nikah akdini hayırlara vesile eylesin, birliklerini iki cihan saadetiyle taçlandırsın." ifadelerini kullandı.