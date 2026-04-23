Bakan Çiftçi'den 'Mansur Yavaş' açıklaması: 7 konuda soruşturma izni verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileriyle, Ankara Vilayetler Evi'nde biraraya geldi. Çiftçi burada gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarına ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, menfur saldırıların ardından meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmediklerini, okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldıklarını söyledi. Çiftçi ayrıca, Mansur Yavaş’ın görev dönemini kapsayan 7 yılda müfettiş önerileri doğrultusunda 7 konuda soruşturma izni verildiğini söyledi.

Gülistan Doku soruşturması

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmadaki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gülistan Doku’nun kaybolmasının kamu vicdanında derin bir hassasiyet oluşturduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, dosyada önceliğin maddi gerçekliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında bilgiler paylaşan Çiftçi, 17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki "delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaları araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, sürecin devamına ilişkin şu bilgileri verdi;

Aynı tarihli onayla Tuncay Sonel görevden uzaklaştırılmış ve yine 17 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Sonel, 21 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Ayrıca 20 Nisan 2026 tarihinde, olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 mülkiye müfettişi ve 2 polis müfettişi daha görevlendirilmiştir.

Tunceli'de üst düzey koordinasyon

Jandarma Genel Komutanlığının arama çalışmaları için teknik ve lojistik destek sağlamaya devam ettiğini kaydeden Çiftçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran'ın dün Tunceli'de yerinde incelemelerde bulunduğunu ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle ortak bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

"Hiçbir süreç karanlıkta kalmayacak"

Bakanlık olarak tüm iddiaların titizlikle incelendiğini söyleyen Çiftçi, "Bizim yaklaşımımız nettir: Hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz, somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"81 il valiliğine uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge"

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki menfur saldırıların ardından meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmediklerini belirten Bakan Çiftçi, "Meseleyi sadece bina güvenliği olarak görmüyoruz; akran zorbalığı, tehdit dili, dışlanma, öfke kontrolü, içine kapanma ve dijital risk işaretleri de yakından izlenecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını anlatan Çiftçi, 81 il valiliğine uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge göndereceklerini bildirdi. Okulların çevresinin risk esaslı değerlendirileceğini ve her okulda bir güvenlik kurulu oluşturulacağını ifade eden Çiftçi, yedi basamaklı bir çerçeve üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Okul saldırıları sonrası kapatılan hesaplar

Okul saldırılarından sonra dijital mecraları da aynı ciddiyetle takip ettiklerinin altını çizen İçişleri Bakanı Çiftçi konuya, "Sanal dünya da hukuk dışı bir alan değildir; suçu övene de toplumu provoke edene de dijital mecralarda alan bırakmayacağız." sözleriyle işaret etti.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2025 yılında 210 bin 234, 16 Nisan 2026 itibarıyla da 86 bin 937 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini aktaran Çiftçi, sadece iki okul saldırısı sonrasında saldırgan içerikli 539, provokatif içerikli 379 hesap hakkında işlem başlatıldığını, olaylarla bağlantılı 8 bin 11 URL için içerik çıkarılması ve erişim engeli süreci işletildiğini, C31K isimli oluşuma ait Telegram üzerinde faaliyet gösteren 259 kanalın kapatıldığını duyurdu.

"262 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı"

Kasten öldürme gibi suçlarda temel önceliklerinin faillerin adalete teslim edilmesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Kasten öldürmede hiçbir dosyayı sahipsiz bırakmıyoruz; her failin peşine düşüyor, adalete teslim ediyoruz." diye konuştu. AK Parti hükümetleri döneminde meydana gelen kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2'sinin aydınlatıldığını, 2023, 2024, 2025 yılları ile 2026'nın ilk döneminde faili meçhul olay kaydı bulunmadığını belirten Çiftçi, faili firar dosyalarında 262 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını söyledi.

Ruhsatlı silahlarda sınırlama

Ruhsatsız silah meselesinin doğrudan kamu düzenini etkilediğini anlatan Çiftçi, "Ruhsatsız silaha karşı tavrımız açıktır; nerede olursa olsun bulur, ele geçirir, adaletin önüne çıkarırız." ifadelerini kullandı. 2024 yılında 111 bin 131, 2025 yılında 110 bin 470 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirten Çiftçi, 2026 yılının ilk döneminde ise 32 bin 523 silahın yakalandığını ve 33 bin 120 şahsa işlem yapıldığını bildirdi.

Belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında da detaylı veriler paylaşan İçişleri Bakanı Çiftçi, işlemlerin siyasi aidiyete göre değil, ihbar ve denetim sonuçlarına göre yürütüldüğünün altını çizerek, "Belediyelerle ilgili süreçlerde ölçümüz, hukuktur; aidiyet değil, iddia ve delildir." dedi.

En fazla izin AK Partili belediyelere

31 Mart 2024 seçimlerinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldüğünü, bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildiğini belirten Çiftçi, dağılıma bakıldığında 677 dosya ile en fazla soruşturma izni verilenlerin AK Partili belediyeler olduğunu, bunu 371 ile CHP, 128 ile MHP, 18 ile DEM Parti ve 9 ile İYİ Parti'nin izlediğini kaydetti.

ABB'ye 7 konuda soruştırma izni

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddialara da değinen Çiftçi, son yaklaşık 7 yıllık süreçte toplam 49 araştırma ve ön inceleme izni verildiğini açıkladı. Müfettişlerin değerlendirmeleri doğrultusunda 7 başlıkta soruşturma izni çıktığını belirten Çiftçi, 25 iddiada ise Yavaş’ın imzası ya da talimatına rastlanmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmediğini ifade etti. Çiftçi ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izinlerinin nihai karar anlamına gelmediğini ve bağımsız yargı denetimine açık olduğunu vurguladı.