Bakan duyurdu: Çiftçilere 3,2 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Yumaklı X hesabından yaptığı açıklamada, ödemelerin 2 milyar 995 milyon 24 bin 886 TL'nin hububat desteği, 115 milyon 165 bin 9 TL'nin kırsal kalkınma yatırım desteği ve 108 milyon 528 bin 674 TL su ürünleri yetiştiriciliği desteği olduğunu belirtti.

Öte yandan hububat desteğinin Konya, Iğdır, Kırşehir'de buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi.

Bahçeli, "Askıda Gülek Kampanyası" başlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "çiftçilere, dar ve sabit gelirli vatandaşlara katkı vermek amacıyla" bin yardım kampanyası başlattı.

Bahçeli “Askıda 9 Gülek Buğday” ismini verdiği projeye ilk bağışı da kendi yaptı.

MHP'nin açıklamasında "Sayın Genel Başkanımız, projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak öncülük etmiş ve projeyi başlatmıştır" denilirken, tüm çiftçiler, dar ve sabit gelirli vatandaşlara katkı vermek amacıyla projeye katılmaya davet edildi.

Gülek ne demek?

Peki MHP'nin projesinde yer alan "gülek" ne demek?

Gülek, eski bir ölçü birimi ve bir gülek 32 kilo buğdaya denk geliyor. Geçmişte bu ölçü, köylülerin tartı yerine teneke veya ahşap kovaları kullanması nedeniyle yaygındı. 32 kilograma karşılık gelen ve genellikle arpa buğday gibi ürünlerde kullanılan ağırlık birimi olarak biliniyor.

Bu durumda dokuz gülek 288 kilo buğdaya tekabül ediyor.