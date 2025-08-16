  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan duyurdu: Av yasağı geliyor
Takip Et

Bakan duyurdu: Av yasağı geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ormanlarda 2025 yılı için avlanma yasağı uygulanacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan duyurdu: Av yasağı geliyor
Takip Et

Yumaklı, bir TV kanalında katıldığı programda, bu dünyada insanlar kadar hakları olan başka canlıların da bulunduğunu söyledi.

Bütün ekosistemi, yaban hayatını, böcekleri ve çiçekler yok eden yangınların bir kıvılcımdan çıktığını vurgulayan Yumaklı, yangın sırasında ormandaki canlıların nasıl kaçıştığını, onlar açısından yaşanan çaresizliği herkesin gördüğünü aktardı.

Bu çerçevede, bu sene avla ilgili yasak getireceklerine dikkati çeken Yumaklı, "Bunun hazırlıklarını yapıyor arkadaşlarımız. Yangın sırasında oradaki hayvanların, can havliyle kaçtıkları başka yerlerde avlanmasına sebep olacak ortamın kabul edilmesi mümkün değil. 2025 yılı için gelecek yasakla ilgili duyuruyu yakında yapacağız." dedi.

2025-2026 av sezonunun 23 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu.

Gündem
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda av yasağı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda av yasağı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Yine sallandı: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha
Başkasının bilgisiyle sosyal medya hesabı açanlar yandı! Yargıtay'dan emsal hapis cezası kararı
Başkasının bilgisiyle sosyal medya hesabı açanlar yandı! Yargıtay'dan emsal hapis cezası kararı
Pilotların sağlık değerlendirmesinde yeni dönem: Lisans alma süreci kolaylaşacak
Pilotların sağlık değerlendirmesinde yeni dönem
Yangınların biri sönüp yenisi başlıyor: Çanakkale, İzmir ve Kocaeli yanıyor (Video)
Biri sönüp yenisi başlıyor: Çanakkale, İzmir ve Kocaeli yanıyor