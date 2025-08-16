Bakan duyurdu: Av yasağı geliyor

Yumaklı, bir TV kanalında katıldığı programda, bu dünyada insanlar kadar hakları olan başka canlıların da bulunduğunu söyledi.

Bütün ekosistemi, yaban hayatını, böcekleri ve çiçekler yok eden yangınların bir kıvılcımdan çıktığını vurgulayan Yumaklı, yangın sırasında ormandaki canlıların nasıl kaçıştığını, onlar açısından yaşanan çaresizliği herkesin gördüğünü aktardı.

Bu çerçevede, bu sene avla ilgili yasak getireceklerine dikkati çeken Yumaklı, "Bunun hazırlıklarını yapıyor arkadaşlarımız. Yangın sırasında oradaki hayvanların, can havliyle kaçtıkları başka yerlerde avlanmasına sebep olacak ortamın kabul edilmesi mümkün değil. 2025 yılı için gelecek yasakla ilgili duyuruyu yakında yapacağız." dedi.

2025-2026 av sezonunun 23 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu.