  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Ersoy bulunan yeni eserleri bu sözlerle duyurdu
Takip Et

Bakan Ersoy bulunan yeni eserleri bu sözlerle duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayanis kentinde sürdürülen kazılarla ilgili, "Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu" dedi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Ersoy bulunan yeni eserleri bu sözlerle duyurdu
Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen ve sürelerini 12 aya çıkardıkları kazı çalışmalarında her geçen gün yeni bir nadide eserin gün ışığına kavuştuğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:
"Anadolu tarihinin kadim uygarlıklarından Urartu Krallığı'nın son büyük kenti olan ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen Ayanis kentinde sürdürülen kazılarda yeni eserlere ulaşıldı.

Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu.

Ayanis'te tanrı Haldi'ye adanan anıtsal tapınak kompleksinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserler Urartu metal işçiliğinin zenginliğini ve ulaştığı seviyeyi yansıtıyor. Eserlerin gün ışığına kavuşmasında emeği olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum."

 

Gündem
Kahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anında büyük panik: O anların görüntüsü çıktı
Kahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anında büyük panik: O anların görüntüsü çıktı
Türkiye ile AB arasındaki anlaşma Resmi Gazete’de
Türkiye ile AB arasındaki anlaşma Resmi Gazete’de
SON DAKİKA... Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi
Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem: Çevre illerde de hissedildi
SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Terör örgütlerine finansman sağladığı iddiasıyla 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
İstanbul'da husumetli 2 organize suç örgütüne operasyon
İstanbul'da husumetli 2 organize suç örgütüne operasyon