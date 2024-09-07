Bakan Ersoy bulunan yeni eserleri bu sözlerle duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen ve sürelerini 12 aya çıkardıkları kazı çalışmalarında her geçen gün yeni bir nadide eserin gün ışığına kavuştuğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Anadolu tarihinin kadim uygarlıklarından Urartu Krallığı'nın son büyük kenti olan ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen Ayanis kentinde sürdürülen kazılarda yeni eserlere ulaşıldı.

Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu.

Ayanis'te tanrı Haldi'ye adanan anıtsal tapınak kompleksinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserler Urartu metal işçiliğinin zenginliğini ve ulaştığı seviyeyi yansıtıyor. Eserlerin gün ışığına kavuşmasında emeği olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum."