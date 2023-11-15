Bakan Ersoy duyurdu: Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs kontenjanları artırıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Ersoy, “2023 yılında 20 bin ortaöğrenim, 7 bin 500 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladık. Gelecek yıldan itibaren geçerli olmak üzere ortaöğrenim eğitim yardımı kontenjanları 40 bine, yükseköğrenim burs kontenjanları ise 10 bine çıkarılmıştır” dedi.