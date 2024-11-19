Bakan Ersoy duyurdu! Tripolis Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli’de bulunan Tripolis Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir keşfin yapıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisi olan Antonius Philagrios’a ait heykelin eksik kalan başının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Koruma altına alındı

Heykelin gövde kısmının 2018 yılında bulunduğunu ve Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alındığını hatırlatan Ersoy, “Şimdi eksik parçaların da bulunmasıyla tarih yeniden canlanacak. Bu çalışmalar, geçmişin izlerini geleceğe taşımak ve kültürel mirasımızı korumak adına büyük bir öneme sahip” dedi.