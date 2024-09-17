Bakan Ersoy ile TÜRSAB'ın tartışması büyüyor! 'Kendi şirketinin tekeli için...'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “TÜRSAB dışında bütün STK’lar gönüllülük esasına dayanıyor. Yöneticiler ve üyeler gönüllüdür. Hiçbir zorluk, yaptırım yok. Bir tek bizim ülkemizde, maalesef zamanında yasa yapılırken zorunlu üyelik getirilmiş. Bugün kaldıralım zorunlu üyeliği, TÜRSAB 6 ay içinde bütün üyelerini kaybeder. Zaafları yönetiminden kaynaklı. Şahsi çıkarlarını, kurum çıkarlarını ön planda tutuyorlar. Maalesef orada kokuşmuş bir yapı var. O yapı o şekilde devam ediyor. Bizim için, sektörün en büyük STK’sı değil. Sektörün en büyük STK’sı konaklama” sözleri hem konaklama hem de acente tarafında geniş yankı uyandırdı.

“Acelemiz yok, yeni bir şey değil”

Patronlardünyası'ndan Necla Dalan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’ya Bakan Ersoy’un eleştirilerini nasıl değerlendirdiğini ve ne cevap vereceklerini sordu. Bağlıkaya cevaben, “Acelemiz yok, yeni bir şey değil. Göreve geldiğinden beri yapıyor. Bugün veya yarın bir açıklama yapacağız”

"Bakanın TÜRSAB’a yönelik eleştirileri kendi şirketinin iç pazardaki tekeliyle ilgili"

Ersoy katıldığı programlarda ve yaptığı konuşmalarda Türkiye turizminin rekorlar kırdığını, hatta turist artışında İspanya’yı bile geçtiğini anlatırken Bağlıkaya, bir ay önce bir video paylaşarak turizmde rekorlar kırıldığına dair algının doğruları yansıtmadığını vurgulayarak “İspanya’nın nüfusu 49 milyon, Dünya Turizm Örgütü rakamlarına göre aldığı yabancı ziyaretçi sayısı 85 milyon. Türkiye’nin nüfusu 85 milyon, aldığı ziyaretçi sayısı 49 milyon. Yani bakmayın öyle İspanya’yı geçtik diyenlere. Alacak çok yolumuz var” demişti. Tartışmanın bu eleştiri üzerine mi alevlendiği yorumu üzerine Bağlıkaya “Bakanın TÜRSAB’a yönelik eleştirileri Türkiye’nin turizm hedefiyle ve benim değerlerdirmemle değil kendi şirketinin iç pazardaki tekeliyle ilgili… Biz bu tekelle mücadele içindeyiz. Bizi bölmeye ve zayıflatmaya çalışıyor. Her şeyi bu yüzden yapıyor” şeklinde cevap verdi.