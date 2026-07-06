Bakan Ersoy, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanlarını karşıladı

Ankara’da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ve Estonya Başbakanı Kristen Michal'ı havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.
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