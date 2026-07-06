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Bakan Ersoy, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanlarını karşıladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanlarını karşıladı.

Haber Merkezi
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Bakan Ersoy, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanlarını karşıladı
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Ankara’da düzenlenecek olan 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ve Estonya Başbakanı Kristen Michal'ı havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.