Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt: Tüm dünyada olduğu gibi bizde de sorumluluk itfaiyede

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Facianın ardından yetkinin kimde olduğu tartışması gündemdeki yerini koruyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu öne sürdü.

"Tüm dünyada olduğu gibi bizde de sorumluluk itfaiyede"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise söz konusu iddialara tv100'de yanıt vererek "Bizim denetim içeriğimiz, sınıflama ve tür denetimi. Tür dediği yıldızlama sınıflama derken burası pansiyonmu hotel mi tür derken de burası kaç yıldızlı? Biz bunu denetleriz. Biz açılış olurkende iş yeri çalışma ruhsatı istiyoruz yani olmazsa olmazı iş yeri çalışma ruhsatıdır. Bu ruhsatın içinde de yangın yeterlilik belgesi var. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de sorumluluk itfaiyede. İtfaiye de sadece belediyelerde var. " dedi.