Bakan Ersoy'dan Kartalkaya açıklaması: 18 Temmuz’da 3 bürokratımızla ilgili soruşturma iznini verdik

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanların bütçe sunumlarının ve Grup Başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gelen eleştirilere cevap veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu:

“Bolu yangınıyla ilgili yaptığım bütün konuşmalara üzüntülerimi dile getirerek başladım. Benim söylemlerimi yok sayıp çarpıtmanızı da üzüntüyle karşılıyorum. Olaydan sonra Bakanlığımız 16 Nisan ve 17 Haziran tarihlerinde teftiş yaptı. İki teftiş raporunun sonucundan sonra da 18 Temmuz’da 3 bürokratımızla ilgili soruşturma iznini verdik. 25 Eylül’de de Danıştay kapsamını genişletti. Mahkeme süreci devam ediyor. Yargılama süreci devam ederken yorum yapmam doğru olmaz.”

Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık'ın kendi şirketinde çalıştığına yönelik eleştirilere ilişkin de Bakan Ersoy, “Yatırım İşletmeler Genel Müdürümüz hakkında sanki benimle birlikte ilk kez Bakanlık kariyerine başladığı algısı yaratılmaya çalışılıyor. 2018 yılının Temmuz ayında bu göreve atandım. Kendisi ise 1982 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlamış ve Genel Müdürlüğün tüm kademelerinde görev aldıktan sonra şu andaki kadrosuna ulaşmıştır. Bakanlıktaki en liyakatlı birkaç personelden biridir" dedi.

"Ayasofya'dan 4 milyon euroya yakın bir gelir elde ediliyor"

Ayasofya Müzesi ve Kariye Müzesi'nin ihalelerinin Dem Müzeciliğe verilmesine yönelik tepkilere de yanıt veren Bakan Ersoy, şunları söyledi:

“Benzer bir ihale, Nisan 20218’de Bakanlığımız tarafından yapılmış. Yüzde 20 ile gerçekleşmiş. Vakıfların Ayasofya ihalesi aşamalı bir süreçle sonuçlanmış. 2 milyon ziyaretçiye kadar yüzde 12,5, 2,5 milyona kadar yüzde 10, sonrasında da yüzde 5. Ortalaması yüzde 10 bir komisyonla gerçekleşmiş. Neredeyse 10 katı fazla personel çalıştırma zorunluluğu getirilmiş. Bütün işletme giderleri de işletmeciye ait olmak üzere bu veriler. 2024 yılında ziyaretçilerden elde edilen 50 milyon euro, toplam cirosu. 50 milyon euronun yüzde 20’si KDV olarak direkt Maliye ve Hazine Bakanlığı’na gidiyor. Yüzde 5’i Belediye Vergisi olarak belediyeye ödeniyor. Kalan üzerinden ortalama yüzde 11’i bulduğumuz zaman 4 milyon euroya yakın bir gelir elde ediliyor.”