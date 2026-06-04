Bakan Ersoy’dan Parthenon heykelleri için Yunanistan’a destek

Ege'nin iki yakası Kapadokya'da bir araya geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel ilişkilerin ele alındığı buluşma, iki ülke arasında yeni bir diyalog zemini oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile birlikte Kapadokya’da düzenlenen Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'na katıldı.

Forum öncesinde Bakan Ersoy ile Bakan Mendoni bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açılış konuşmalarını yapan iki Bakan, daha sonra forum çalışmalarına katıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel bağlara vurgu yapan Ersoy, forumun toplumlar arasındaki kültürel köprüleri güçlendireceğine dikkat çekti. Ersoy, ayrıca organizasyonun ortaya konan vizyona hizmet etmesi, hedeflerini gerçekleştirmesi ve güçlü iletişim ile iş birliklerine kapı aralaması temennisinde bulundu.

Kültür alanında ortak masa ve uluslararası destek

Bakan Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile gerçekleştirdiği görüşmede kültür alanındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik birçok konunun ele alındığını aktararak iki ülkenin uluslararası platformlarda karşılıklı desteği sürdürmesi konusunda ortak kanaat ortaya konulduğunu belirtti.

Kaçakçılıkla mücadelede ortak zemin

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin iki ülke açısından stratejik önem taşıdığını dile getiren Ersoy, bu alandaki hukuki altyapıya dikkat çekerek 2013 yılında imzalanan protokol ile UNESCO 1970 Sözleşmesi’ni hatırlattı. Ersoy, Türkiye ile Yunanistan arasında bu kapsamda güçlü bir hukuki zemin bulunduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, “Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele, Türkiye ve Yunanistan’ın somut iş birliği geliştirdiği önemli alanlardan biridir. Bu konuda aramızda güçlü bir hukuki zemin de bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl imzalanan Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’na da dikkat çeken Ersoy, söz konusu belgenin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin kurumsal bir zeminde ilerletilmesini sağladığını ve ortak kültürel değerlerin korunması ile iş birliğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini hedefleyen önemli bir yol haritası niteliği taşıdığını vurguladı.

Beyandan uygulamaya geçiş vurgusu

Uluslararası iş birliklerinde somut sonuçların önemine işaret eden Ersoy, beyan ve belgelerin uygulamaya dönüşmesinin esas olduğunu ifade etti. Ersoy, bu kapsamda iki ülkenin ortaya koyduğu ortak iradenin somut sonuçlar verdiğini belirtti.

Bakan Ersoy, “Geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1.055 sikke Türkiye’ye iade edilmiştir.” dedi.

Atina’daki törene de atıfta bulunan Ersoy, karşılıklı güvene dayalı iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Parthenon heykellerine Türkiye’den destek

Bakan Ersoy, uluslararası platformlardaki kültürel miras tartışmalarına da değinerek Türkiye’nin Yunanistan’a verdiği desteği hatırlattı ve şöyle devam etti:

“Türkiye olarak Parthenon Heykelleri konusunda, UNESCO’nun ilgili komite toplantılarında Yunanistan’ın tezlerine verdiğimiz destek, kültür varlıklarının ait oldukları tarihî ve kültürel bağlamla birlikte korunmasına verdiğimiz önemin bir tezahürüdür.”

Birleşmiş Milletler düzeyindeki yaklaşımı da hatırlatan Ersoy, Yunanistan’ın öncülük ettiği ve kültür varlıklarının kaynak ülkelerine iadesi konusundaki iradeyi ortaya koyan kararlarını da desteklediklerini söyledi.

Kültür diplomasisinde ortak yaklaşım

Türkiye ile Yunanistan arasında tarihî miras sorumluluğuna dikkat çeken Ersoy, iş birliğinin yalnızca bölgesel değil evrensel bir değer taşıdığını söyledi.

Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu gerçeği unutmamalıyız ki kadim tarihi ve kültürel miraslara sahip Türkiye ve Yunanistan arasında kültür varlıklarının korunması, restorasyon çalışmaları ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele gibi alanlarda yürütülecek her türlü iş birliği sadece ülkelerimiz için değil insanlığın ortak hafızası ve bilim dünyası için bir kazanım olacaktır.”

Bu kapsamda kurumsal iş birliklerinin önemine dikkat çeken Ersoy, bu farkındalıkla ilgili kurumlar arasında kalıcı mekanizmaların geliştirilmesi, teknik iş birliğinin, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin son derece değerli ve gerekli olduğunun altını çizdi.

İş birliği ve turizmde yeni dönem mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasının sonunda Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu’nun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turizm alanındaki gelişmelere de değinen Ersoy, son yıllarda karşılıklı turizm hareketliliğinde yaşanan artışı memnuniyetle takip ettiğini belirterek kültür ve turizm alanlarında geliştirilecek çok boyutlu iş birliğinin pozitif gündemi güçlendirmeyi sürdüreceğine dikkat çekti.

Ersoy, ülkeler adına güçlü fikir ve çalışmaların hayata geçmesine zemin oluşturması temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.

Görüşme kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla “Kültür Alanında Geliştirilmiş İş Birliğine İlişkin Ortak Bildiri”yi imzaladı.