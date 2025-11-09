  1. Ekonomim
Bakan Ersoy'dan "Selanik Atatürk Evi" için videolu paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan ve yarın açılacak Selanik Atatürk Evi'ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Aziz hatırasının kapısı yarın yeniden aralanıyor. Son 1 gün." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ü temsilen asker üniformalı bir kişinin Selanik Atatürk Evi'ne giriş yaptığı, merdivenlerden birkaç adım attıktan sonra bir çocukla göz göze geldiği ve çocuğun gülümseyerek karşılık verdiği görüntülere yer verildi.

