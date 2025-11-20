Bakan Ersoy’dan turizmcilere çağrı: Erken rezervasyon dönemini hemen sonlandırmayın

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen Uluslararası Resort Kongresi bu yıl 15’inci kez düzenlendi.

Kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhriyet (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve çok sayıda yerli ve yabancı turizmci katıldı.

Kongreye bu yıl iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konuları damgasını vurdu.

"Vergi indirimini uzattık"

Kongrenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel iklim değişikliğine dikkat çekerek turizmcileri bu kapsamda yeni stratejiler geliştirmesi konusunda uyardı.

Ersoy, “Mevsim kaymaları ile karşı karşıyayız. Nisan ve mayıs ayları geçmişe göre soğuk geçti ancak ekim ve kasım ayları mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyretti. Ya ‘vah vah’ deyip geçeceğiz, ya da duruma göre hareket etmeyi öğreneceğiz” dedi.

Bu kapsamda bakanlık olarak yeni çalışmalar yaptıklarını duyuran Ersoy, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin destinasyonlara sağladığı kış sübvansiyonlarını yeniden başlatacağız. Vergi indirimi uygulamasını nisan ve mayıs aylarını kapsayacak şekilde uzattık. İç hat uçaklarında nisan ve mayıs ayında hizmet indirimlerini yüzde 10 olarak uyguladık. Bununla birlikte yüzde 5 fiyat indirimi de yapıldı” diye konuştu.

"Nisanda bir anda erken rezervasyonu kapatmayın"

Turizmcilerin de bu konuda adımlar atması gerektiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

“Mevsim değişiyor. Sezon kasım sonuna uzuyor. Artık nisan mayıs ayları da erken rezervasyona dahil edilmeli. Bu sene yapılan hataya düşmeyin. Nisanda bir anda erken rezervasyonu kapatmayın. Bayram gibi dönemler hariç oteller doluncaya kadar indirimler ve kampanyaların sürdürülmesi gerekiyor. Hep birlikte bu manevraya sahip çıkarsak sezonu uzatırız. Mevsim kaymaları devam edecek. Rakiplerimiz turizme yatırım yapıyor. Biz de oturup izleyecek değiliz, elimizden geleni yapacağız.”

Tüm zamanların üç çeyrek rekoru

Türkiye’nin çok hassas bir coğrafyada yer aldığına dikkat çeken Bakan Ersoy, 2025 yılında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, 23 Nisan’daki İstanbul depremi gibi tüm olumsuz gelişmelere rağmen başarı yakalandığını vurguladı.

Türkiye’de bu yılın ilk dokuz ayında 50 milyon ziyaretçi ağırladıklarını belirten Ersoy, “En önemlisi de gecelik yabancı turist harcamamız geçen yıla göre yüzde 9’luk artışla 116 dolar seviyesine çıktı. Bu sayede turizm gelirimiz yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Bu gelir, tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru” dedi.

18 bin otel sürdürülebilir turizm belgesi aldı

Sürdürülebilir turizm çalışmaları hakkında bilgi veren Ersoy, “2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke olduk. Türkiye Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Programı sayesinde üç yıl içinde 18 binden fazla konaklama tesisimiz sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldı. GSTC kriterlerinin tamamını karşılayarak uluslararası geçerliliğe sahip üçüncü aşama sertifika almaya hak kazanan tesis sayımız ise 2091. Rakamlar, sürdürülebilirlik çalışmalarında dünya lideri olduğumuzu gösteriyor” dedi.

800 arkeolojik kazı yapılacak

Geleceğe Miras projesi kapsamında yürütülen arkeoloji çalışmalarını anlatan Ersoy, “2026’da 800 arkeolojik çalışma yürütecek; bu eşsiz zenginliği ülkemiz ve insanlık için gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Restorasyon çalışmalarımızla antik kentleri ayağa kaldırıyor, modern karşılama merkezleri ve çevre düzenlemeleri ile turizme kazandırıyoruz. Gece müzeciliği uygulamasıyla 27 müze ve ören yerinde 550 binden fazla ziyaretçi ağırladık” dedi.

Bakan Ersoy MICHELIN Rehberi kapsamına İstanbul, İzmir, Bodrum, Muğla ve Kapadokya’nın dahil edildiğini belirterek, “Artık tüm Türkiye MICHELIN seçkisinin radarında olacak. Amacımız Türk mutfağının zenginliğini daha geniş bir ziyaretçi kitlesine tanıtmak” dedi.

TGA Dünya Turizm Örgütüne seçildi

Bakan, turizmi deniz-kum-güneş sınırlamasından çıkararak kültür, spor ve sağlık turizmine yaydıklarını, Muğla, İzmir, Mardin ve Antalya’daki köylerin “En İyi Turizm Köyleri” listesine girdiğini söyledi.

Karadeniz’in doğal ve kültürel mirasının CNN Travel ve National Geographic tarafından ödüllendirildiğini, İstanbul’un ise Wanderlust’ın “Avrupa’nın En Çok Ziyaret Edilmek İstenen Şehri” seçildiğini aktardı.

Bakan Ersoy, TGA’nın bölgede Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü seçimlerinde başarılı sonuç alarak 2026–2029 dönemi Yönetim Kurulu’na yeniden seçildiğini, bu başarıyla Türkiye’nin sürdürülebilir turizm, destinasyon geliştirme ve kamu-özel sektör iş birliğinde liderliğini pekiştirdiğini vurguladı.

Bir otel odası günlük 15 bin ton su harcıyor

Açılışta konuşan AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, pandemi sonrası değişen seyahat motivasyonları, iklim krizi ve sürdürülebilirlik baskısı, dijitalleşme ve yapay zekânın dönüştürücü etkisi, jeopolitik belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmaların turizm sektörünü yeniden tasarlama ihtiyacını zorunlu kıldığını vurguladı.

AKTOB’un başlattığı “Bir Damla Bir Dünya” su tasarrufu kampanyasına dikkat çeken Kavaloğlu, Türkiye’nin 2050’de yüksek su stresi altında kalabileceğini vurguladı ve Antalya’daki otel odalarında su israfının önlenmesinin önemini dile getirdi.

Kavaloğlu, “Bir otel odasında günlük 15 bin ton su harcanıyor. Basit yatırımlarla bu yüzde 40 oranında azaltılabilir. Otellerin bu yönde yatırımlarını artırması gerekiyor” dedi.

2025 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen gecelemelerin yüzde 60’ından fazlasının Antalya’da gerçekleştiğini belirterek, güçlü performansın 2026 yılı için de umut verdiğini söyledi.

Etkinlikte konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Ada Kıbrıs projesi hakkında bilgi verdi