Bakan Ersoy'un eşinin "Kafelerde taksimetre" uygulaması için "İsabetli karar" yorumu tepki çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı.

Ersoy, kafelerde ilk siparişten sonra yarım saatte bir kişi başı ücret alınması uygulamasına ilişkin paylaşım yaptı.

"Haber doğruysa isabetli olmuş"

Bir sosyal medya hesabının "Kafelerde taksimetre uygulaması başlatıldı. İlk siparişten sonra yeni sipariş vermeyen müşterilere her yarım saatte bir kişi başı 50 TL ekstra ücret yazılacak" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Pervin Ersoy, Instagram paylaşımına şu notu düştü:

"Bu haber doğru ise çok isabetli karar olmuş. Bütün gün masa işgal edip gelen insana yer vermeyen saygısızlara iyi olur."

Bazı kafeler "masa işgal ücreti" almaya başladı

İstanbul, İzmir ve Aydın gibi büyük şehirlerdeki bazı işletmeler, müşterilerin çay veya kahve siparişi vermemesi durumunda, oturdukları süreye göre ekstra masa ücreti talep ediyor.

Bu uygulama, özellikle lüks kafelerde yaygınlaşmaya başladı. Bu uygulamaya göre, müşteriler hiçbir şey sipariş etmeseler bile oturdukları her yarım saat için 20-50 TL arasında bir masa ücreti ödemek zorunda bırakılıyor.