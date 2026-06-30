Bakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile bir araya geldi

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner’le Ankara’da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.