Bakan Fidan AB Komisyonu Komiseri Kos ile görüştü

ANKARA(EKONOMİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Ankara’da bir araya gelerek, Türkiye’nin aday ülke statüsünün yeniden teyit edilmesi dahil son bölgesel gelişmeleri görüştü. Görüşmede Türk vatandaşlarına vize serbestisi ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konuları da ele alındı.

Görüşmede, değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinde Türkiye ile AB ilişkilerinin stratejik değeri vurgulandı.

Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamaya göre taraflar, çeşitli ortak çıkar alanlarında son dönemde tesis edilen karşılıklı angajmanı memnuniyetle karşılarken, bu sürecin somut adımlara dönüştürülmesine yönelik kararlılıklarını tekrarladılar.

Açıklamada geçen yıl gerçekleştirilen 5 yüksek düzeyli diyalog toplantısının gerçekleştirildiği hatırlatılarak bu toplantılarda; Türkiye’nin geçici koruma altındaki sığınmacılara ev sahipliği yapma çabalarına yönelik AB desteğinin sürdürülmesi yanı sıra Türk vatandaşlarının çok girişli Schengen vizelerine erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik de ilerleme sağlandığı aktarıldı.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini daha da öne çıkardığı vurgulanırken, Bakan Fidan, ikili ilişkilerdeki mevcut engellerin ivedilikle aşılması gerektiğinin altını çizdi ve daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir çerçevede iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Taraflar, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik bütünleşmenin önemini bir kez daha teyit ederken, Hakan Fidan, küresel ticaret dinamiklerindeki değişim, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ikili ve bölgesel ticaret anlaşmalarının yaygınlaşması, tedarik zincirindeki kırılganlıklar ile yeşil ve dijital dönüşüm ışığında, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin giderek

artan aciliyetini vurgulamıştır.

Her iki taraf, Gümrük Birliği'nin uygulanmasının iyileştirilmesine yönelik angajmanın sürdürülmesi hususunda mutabık kalırken, güncellemeye zemin hazırlanması, rekabet edebilirlik, ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı desteklemek amacıyla Gümrük Birliği'nin tüm potansiyelini gerçekleştirme yönündeki birlikte çalışma iradelerini ortaya koydular.

Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) Türkiye'deki faaliyetlerinin kademeli olarak

yeniden başlaması memnuniyetle karşılanırken, Türkiye'de ve komşu bölgelerde inovasyon temelli ve sürdürülebilir projeleri desteklemek üzere AYB ile iş birliğini daha fazla güçlendirme niyetini dile getirdi.

Taraflar, Vize Serbestisi Diyaloğu’nun ve güvenlik ve göç alanlarındaki iş birliğinin, bu konularda tesis edilen yüksek düzeyli diyalog mekanizması aracılığıyla daha fazla güçlendirilmesinin önemini bir kez daha vurguladılar.

Komiser Kos, hukukun üstünlüğüne ve demokratik standartlara ilişkin diyaloğun Türkiye-AB ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlattı.

Komiser Kos, AB yaptırımlarının tüm devletler tarafından etkisizleştirilmesinin önlenmesinin önemini tekrar hatırlatırken, AB’nin deprem konusunda Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Bakan Fidan, deprem sırasında AB'nin sergilediği dayanışmaya atıfta bulunarak, Avrupa kıtasının güvenliği, istikrarı ve refahı için tüm alanlarda Türkiye-AB arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı.