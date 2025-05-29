  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü
Takip Et

Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Kallas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla atılan adımlar ele alındı.

Bakan Fidan, hafta başında Rusya'da yaptığı görüşmeler ve Ukrayna'ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Başkanvekili belli olduTürkiye Belediyeler Birliği Meclis Başkanvekili belli olduGündem
Çalışmalar hızlandı: Yeni para birimi geliyor!Çalışmalar hızlandı: Yeni para birimi geliyor!Küresel Ekonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye enerji alanında yeni müjdelerimiz olacak
Türkiye'ye enerji alanında yeni müjdelerimiz olacak
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan AK Parti'ye sert tepki!
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan AK Parti'ye sert tepki!
Canan Kaftancıoğlu davası 11 Aralık’a ertelendi
Canan Kaftancıoğlu davası 11 Aralık’a ertelendi
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
İBB, Mustafa Akın hakkındaki iddiaları yalanladı
İBB, Mustafa Akın hakkındaki iddiaları yalanladı
Anayasa komisyonu toplanıyor: İlk toplantı nerede ve ne zaman yapılacak?
Anayasa komisyonu toplanıyor: İlk toplantı nerede ve ne zaman yapılacak?