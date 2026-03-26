Bakan Fidan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik telefon diplomasisini sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik birçok mevkidaşıyla telefonda görüşüyor.

Bu kapsamda Bakan Fidan, 22 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Aynı tarihte Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmelerinde "savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmaları" değerlendirdi.

Bölgedeki son gelişmelerle ilgili yürüttüğü telefon diplomasisi kapsamında Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, 23 Mart'ta Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Aynı tarihte Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile telefonda görüşen Fidan, "savaşı sonlandırmaya" yönelik devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile de telefonda görüşerek "savaşa son vermek" amacıyla yürütülen temaslar konusunda görüş alışverişi yapan Fidan, 25 Mart'ta Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüşme

Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefonda bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede bu doğrultuda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede, ulaştırma hatlarının, enerji arzının ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin kritik önem taşıdığı kaydedildi. Taraflar, ekonomik ve ticari ilişkiler ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere ikili gündem maddelerini de değerlendirdi.

Fidan-Erakçi telefon görüşmesi

Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile de telefonda görüşerek ABD-İsrail ile İran arasındaki "savaşla ilgili son durumu" ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de telefonda görüşen Fidan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye dönük çabaları mevkidaşıyla değerlendirdi.