Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ankara'da görüştü: Suriye konusunda mutabıkız

Resmi ziyaretlerini sürdüren Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından ikili kameraların karşısında açıklama yaptı. Kritik toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Hakan Fidan'dan ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığını belirten Bakan Fidan, "Suriye'nin geleceğinde Türkiye-ABD'nin rolünü tartıştık" dedi.

Bakan Fidan konuşmasında, "Suriye'de görmek istediğimizle ilgili büyük orada mutabıkız" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında, "Özellikle Suriye'deki istikrarın biran önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, PKK ve DEAŞ'ın orada yer bulmaması konuşuldu. Bunlarla ilgili neler yapılacağı, ortak endişeleri etraflıca konuştu. Gazze ile ilgili biran önce ateşkes sağlanması konusunda da kendisiyle mutabık kaldık. Zaten bölgede hem ABD hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı bir türlü durmuyor. İsrail sivilleri öldürüyor. Bunu durdurmak için neler yapabileceğimizi etraflıca konuştuk." şeklinde konuştu.

Blınken teşekkür etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün gece bizi kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarımı sunmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Dün Erdoğan ile görüştü

Blinken ilk olarak dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulunmuştu.