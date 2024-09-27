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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaştı.

79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın ABD'li mevkidaşıyla görüşmesiyle ilgili detay paylaşılmadı.

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