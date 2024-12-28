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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilmeyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini ve Gazze'de kalıcı ateşkes için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilmeyecek
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için ülkenin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Fidan, Blinken'a ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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