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Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
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ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi, bugün  Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani katıldı.

 

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