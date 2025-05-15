Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.
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ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi, bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani katıldı.
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